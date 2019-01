Meghan Markle incinta/ Partorirà ad aprile, ma i battibecchi con Kate Middleton non sono finiti

Meghan Markle è incinta, partorirà ad aprile. A svelare il periodo in cui darà alla luce il figlio del Principe Harry è stata la stessa Duchessa di Sussex che se l’è fatto sfuggire durante una visita col marito a Birkenhead. Ha infatti evidenziato di essere al sesto mese e quindi anticipato la data di nascita dello stesso. Le sue parole hanno di fatto smentito l’ipotesi che si possa trattare di due gemellini. In altre occasioni sembrerebbero dichiarazioni normali che non spostano nessun tipo di equilibrio, ma il fatto che siano arrivate all’interno della famiglia reale, sempre così riservata su queste cose, lascia tutti un po’ senza parole. Il Daily Mail ha sottolineato poi come la stessa Meghan Markle non sia nuova a questi scivoloni e a leggerezze sconosciute alla cognata Kate Middleton che invece nelle sue esperienze si è dimostrata totalmente invalicabile e come da tradizione pronta a non farsi sfuggire niente.

Meghan Markle incinta: non si placano i battibecchi con Kate Middleton

Nonostante Meghan Markle sia incinta non si placano i battibecchi con l’altra principessa della famiglia reale Kate Middleton. Sembrava tutto ricucito dopo le vacanze di Natale passate insieme in totale armonia, ma invece le cose continuano a preoccupare all’interno del Regno Unito, come svela Oggi. Pare addirittura che la stessa Kate abbia deciso di organizzare una festa per i suoi 37 anni senza però invitare la cognata e scatenando dunque una nuova polemica. Non si fermano i rumori attorno anche alla moglie del Principe Harry che viene rimproverata di voler vivere una vita da attrice più che da principessa. Si calcola che nel suo primo anno da duchessa abbia speso addirittura un milione di euro in abiti, cinque volte in più di quello che ha speso la moglie di William e ormai sua nemesi non dichiarata. Riusciranno mai a trovare pace, soprattutto per il bene dei loro mariti? Difficile capirlo soprattutto se nemmeno una gravidanza pare in grado di riportare serenità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA