Nadia Toffa, cittadina onoraria di Taranto/ Video Mattino5, dalla lotta al tumore a sindaco? “Adesso ci penso”

La sezione gossip e intrattenimento di Mattino 5 si apre proprio dalla leonessa, ovvero da Nadia Toffa che da mesi combatte la sua malattia (ormai un anno è passato dal famoso malore) e che oggi è diventata cittadina onoraria di Taranto per via del suo impegno. I bambini malati che ha conosciuto durante i suoi interventi, le piccole anime e le loro famiglie che ogni giorno dovevano recarsi a Bari per le cure adesso hanno un reparto oncologico nella propria città e tutto grazie alla iena che oggi raccoglie il favore dei cittadini della bella Taranto. Federica Panicucci si collega in diretta proprio da Taranto e dalla cerimonia che etichetta come “commovente e simpatica allo stesso tempo” soprattutto per via delle battute che la iena e il sindaco si sono scambiate. Nadia Toffa ringrazia per l’affetto ricevuto in Puglia e dal pubblico di Mattino 5: “Gli italiani sono semplici, da un’idea semplice è nata qualcosa di bellissimo. La maglietta che mi hanno dedicato è richiesta in tutta Italia, anche in Brasile!“. Oggi è un giorno importante per lei ma soprattutto per quelle famiglie che grazie a lei hanno ottenuto un importante passo avanti. Clicca qui per vedere il video dell’intervista.

IL VIDEO DEL MOMENTO E LE PAROLE DI NADIA TOFFA

Nadia Toffa continua: “Ho sempre detto di sentirmi tarantina, ci sono bellezze, c’è cultura, è una città meravigliosa e i tarantini sono forti e sapranno rialzarsi”. E poi spiega il perché di tutto questo affetto: “Io tutto questo l’ho fatto per avere il reparto oncologico dell’ospedale di Taranto. Noi lo abbiamo costruito visto che i bambini erano costretti ad andare a Bari per le cure. Non puoi fare feriti di guerra e non prenderti cura di loro. Già è difficile, io lo so bene. So bene di cosa parlo“. Per quel che riguarda le cure la iena ancora una volta ribadisce l’importante della medicina e della scienza, la stessa che ha fatto passi in avanti e che adesso riesce spesso a salvare i malati: “Il tumore non si cura con le pomate, grazie a Dio abbiamo le cure ufficiali e sono le uniche che possiamo seguire e dobbiamo subire. Io mi sento tarantina nell’animo, questa è una città martoriata, quartieri che sono stati sfruttati, posti in cui ci sono polveri e i bambini non possono nemmeno uscire a giocare“. Il sindaco Melucci le ha detto: “Vieni a votare qui, candidati a sindaco. Basta che prendi la residenza, se vuoi vieni qui voti… e poi ti candidi”, la sua risposta: “Ci penso” e poi sorride.

