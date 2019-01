OROSCOPO PAOLO FOX 2019/ Stelle amiche per Toro e Bilancia, gli altri segni… (Previsioni 14 gennaio)

Nuova settimana e nuove previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo lunedì 14 gennaio 2019, l’Ariete deve riflettere sulle cose da fare ogni tanto. La giornata di oggi sembra molto convulsa ma intorno al 22 arriverà una buona notizia. Quelli di voi che hanno lasciato spazio a nuovi progetti e nelle ultime settimane si sono fatti avanti per fare cose nuove avranno ottime soddisfazioni. L’amore è protagonista con Giove, Marte e Venere in aspetto buono. Indicano un vero rinnovamento, un amante oppure una passione o un’amicizia. A volte per voi un grande amore può essere una grande amicizia, non sempre c’è un incontro fisico. Molti di voi stanno rivedendo la propria vita in positivo. Il Toro in questo 14 gennaio ha un giorno favorevole. Dovete stare attenti però in questi giorni a dire le cose giuste, rischiate conflitti se qualcuno non la pensa come voi, cercate di non rovinare la quiete che questo periodo porta. A febbraio potete risolvere problemi. Giove non è più opposto e da un punto di vista legale possono esserci occasioni in più. I Gemelli stanno per chiudere un gennaio pesante e questo non è un mese così facile. Alcuni hanno sospettato un tradimento in amore o sul lavoro, altri invece hanno aumentato il nervosismo, perché forse hanno detto ora a una persona di andare via. Ora c’è l’indicazione alla prudenza almeno fino alla fine di gennaio. Potete seguire una nuova linea ma dovete aspettare il prossimo mese. Per ora si consigliano sempre strategie “furbe”. Il Cancro ha una settimana buona e interessante, tuttavia Saturno e Marte con la loro posizione dissonante provocano sempre disagi. In questo momento è un po’ più faticoso fare ciò che volete fare. L’anno scorso se avete fatto tante cose vedete un cambiamento, anche nel lavoro. Magari avete fatto una richiesta ma pare che voi dobbiate darvi da fare. Qualche disputa rimane e dovete evitare che si trascini in amore.

FOCUS LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Continuiamo il nostro focus sulle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 gennaio 2019 su Radio Latte e Miele con il Leone: continua l’ondata favorevole che lo porta tra i segni che cercano di emergere di più. Voi amate essere amati e in questo periodo ancora di più visto che ci sono grandi stelle e il desiderio di rimettersi in gioco. Per chi ha un’attività in proprio non si può escludere che sia fatta una proposta in più. Quando si hanno stelle simili, infatti, è difficile non ottenere vantaggi. Anche gli studenti e quelli che iniziano una nuova attività sono favoriti. La Vergine vuole riposarsi, alcuni di voi hanno avuto difficoltà a livello fisico, c’è chi forse ha affrontato un disturbo o un’operazione. Nelle giornate di lunedì e di martedì siate cauti perché la forza manca e va recuperata. La forza sarà ancora più grande a febbraio quando le situazioni sentimentali saranno più facili. La Bilancia ha stelle amiche però bisogna fare attenzione perché non tutti sono amici nel vostro lavoro. La situazione lavorativa è particolare, non vi sentite del tutto protagonisti e forse qualcuno muove al posto vostro le fila di un discorso.

C’è uno stato di disagio ma non ora, in amore ci vuole pazienza. Lo Scorpione ha una settimana interessante anche se la Luna è opposta lunedì e martedì e può causare dei ritardi. Ci sono da anticipare i tempi: se avete una richiesta da fare fatela subito visto che ci sono stati dei problemi di famiglia. Adesso cercate di stare tranquilli, ricordate che spesso siete voi a voler vivere in modo accelerato. Una Venere favorevole indica che molti di voi vogliono vivere alla ricerca di un amore perduto.

FOCUS CAPRICORNO, SAGITTARIO, ACQUARIO E PESCI

Le previsioni dell’oroscopo di oggi, lunedì 14 gennaio 2019, di Paolo Fox su Radio Latte e Miele riguardano anche Capricorno, Sagittario, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive giornate di stimolo ed energia: oggi c’è un piccolo fastidio a livello fisico. Nel pomeriggio la Luna vi aiuta a recuperare. Voi siete il segno dell’energia e delle avventure che in questo 2019 potranno esser realizzate. Cercate di capire cosa volete perché matrimoni o convivenze possono essere spinte. Siete voi gli artefici. Il Capricorno ha una Luna dissonante, ma questo non significa che le cose non vanno completamente. Non c’è voglia di parlare e quando è così significa che voi state rimuginando e qualcosa non va. Un pianeta che continua a darvi forza è Saturno, vi rende del tutto energici e anche irascibili. L’Acquario ha una settimana davvero particolare, c’è un grande impeto e anche una voglia di chiarire le situazioni rimaste in sospeso. Quello che è nato l’anno scorso può essere rivisto, soprattutto se avete iniziato una collaborazione nel mese di maggio. Lunedì e martedì sono interessanti e le collaborazioni iniziate prima del 2018 non saranno affatto messe in discussione. Si sa che in amore ci sono state delle problematiche, soprattutto a dicembre che è stato pesante per voi. I Pesci hanno un buon lunedì, le stelle vi invitano alla serenità. Si sa che il mese di gennaio è pesante e agitato perché a volte le persone non seguono ciò che dite oppure perché voi non sapete cosa dire nonostante ci sia grande disattenzione nelle persone che stanno intorno a voi. Ci vuole ora una grande tranquillità a livello interiore o esteriore. Le donne sono più autocritiche ma in ogni caso in amore serve serenità, ma se ne deve parlare meglio a febbraio.



