Paolo e Sabrina/ Uomini e donne, video: “Non penso sia sincero…”, per chi sono le rose rosse?

Paolo Marzotto sarà di nuovo al centro dello studio nella puntata di oggi di Uomini e donne. Il trono over sarà ancora protagonista della prima puntata della settimana del programma e dopo una lunga lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, spunterà anche un altro spasimante della dama? Secondo il video anticipazioni, che potete vedere cliccando qui, Paolo entrerà in studio con un mazzo di rose rosse e la telecamera tornerà poi di nuovo sulla bella torinese, forse questo dono floreale è davvero per la dama torinese o per la sua nuova amica Sabrina con la quale, subito dopo, la vediamo parlare al centro dello studio? Il mistero si infittisce e mentre i fan si chiedono a chi siano destinate quelle rose rosse, sembra che anche questa nuova conoscenza sia destinata a non durare a lungo.

PAOLO MARZOTTO E SABRINA AL CAPOLINEA?

In particolare, i due non urlano e strepitano come Gemma e Rocco, ma sembra proprio che le cose per loro non vadano come previsto visto che proprio Sabrina ha preso parola contro Paolo Marzotto, accusando: “Trovo che avendo tutti questi interessi così molteplici in così poco tempo, non sia una persona seria e sincera“. Lui rimane a bocca aperta e non ribatte alle parole della dama che si siede davanti a lui forse in cuor suo ha già intenzione di tornare sui suoi passi, quindi a Gemma, adesso che lei ha chiuso con Rocco? Al momento sembra proprio che il suo destino sia segnato ma solo la puntata che inizierà oggi e terminerà mercoledì concluderà il percorso di Paolo nel programma. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata in onda oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA