Stefano Sala e Dasha si sono lasciati/ Video, confessione in diretta a Pomeriggio 5: “Non era più come prima”

Dasha Dereviankina o Benedetta Mazza: chi c’è nel cuore di Stefano Sala? Una domanda che negli ultimi giorni si fa ancora più pressante tra i fan del modello, che hanno seguito la sua avventura al Grande Fratello Vip 3. Stefano, finalmente, spiegherà come stanno le cose e lo farà nel salotto di Pomeriggio 5 ad una curiosissima Barbara d’Urso. Sala è infatti uno degli ospiti della puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019. Negli ultimi giorni, il gossip ha più volte parlato di una vacanza sulla neve per Stefano Sala al fianco di Benedetta Mazza. Da qui numerosi avvistamenti, alcuni con la Mazza molti altri, però, proprio con Dasha. Ecco perché, a Pomeriggio 5, la d’Urso chiede come stiano veramente le cose e Stefano racconta come sono andate le cose proprio in questi giorni di vacanza sulla neve.

STEFANO SALA AMMETTE: “CON DASHA È FINITA PER SEMPRE”

“Io e Dasha ci siamo visti dopo il Grande Fratello Vip, io personalmente ho deciso di capire cosa stava succedendo. – ha esordito Stefano Sala a Pomeriggio 5 – Così l’ho fatta tornare dall’Ucraina per riprovarci e capire come stessero le cose.” Così continua: “Abbiamo passato le vacanza di Natale assieme ma non era più come prima e di conseguenza abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada e prenderci una pausa. Proprio pochi giorni fa però, abbiamo preso la decisione di chiudere la nostra storia definitivamente. Quindi, oggi sono single”. La d’Urso le chiede come lei l’abbia presa e lui ammette: “Dasha non l’ha presa molto bene, era triste come io lo ero. Ma nella Casa molte cose sono cambiate come sono cambiato anche io e i sentimenti per lei. Oggi sono triste perché so che lei non sta bene”. Quando allora si parla di un inizio di storia con Benedetta Mazza, Sala dichiara: “Non è che ci si può lasciare per mettersi il giorno dopo con un’altra. Ci vuole anche rispetto”. (Clicca qui per il video)

