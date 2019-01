TAYLOR MEGA NAUFRAGA DE L’ISOLA DEI FAMOSI?/ Foto, Solo 3 cose porterei con me in una spiaggia deserta…”

Taylor Mega è una delle naufraghe protagoniste della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2019 in partenza dal 24 gennaio in prima serata su Canale 5. L’ex fidanzata di Flavio Briatore, è pronta a salpare per l’Honduras e a vedere dalle foto e video pubblicati sui social possiamo tranquillamente dire che la prova costuma l’ha già ampiamente superata. Bella da togliere il fiato, Taylor Mega si candida a diventare la più bella naufraga della quattordicesima edizione del talent show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Vedere per credere: clicca qui per le sue conturbanti foto – video pubblicate su Instagram.

Taylor Mega: prima e dopo

In queste ore il settimanale Spy ha pubblicato una serie di fotografie che mostrano la bella Taylor Mega qualche anno addietro. L’influencer, da 1 milione di follower su Instragram, appare molto diversa da come la vediamo oggi. In particolare una foto pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini ci mostra una Taylor molto acqua e sapone e lontanissima dalla versione bomba sexy che emerge dalla fotografie pubblicate sui social. Nello scatto, pubblicato in esclusiva da Spy, la naufraga de L’Isola dei Famosi è abbracciata alla sorella Jade intente a fare la fila per entrare in una discoteca. A detta di molti questa foto è la conferma di quello che molti dicono, ossia che la bella Taylor abbia fatto ricorso a qualche piccolo ritocchino qui e là per diventare la sexy influencer che noi tutti conosciamo. Sarà davvero così?

Taylor Mega fidanzato: è il rapper Tony Effe

Taylor Mega è pronta a partire per L’Isola dei Famosi 2019. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, la sexy influncer si mostra in una forma smagliante con tanto di costume due pezzi in una spiaggia bellissima. Ad accompagnare il breve filmato una didascalia: “Solo 3 cose porterei con me in un’isola deserta: @mega_swim. L’industria….E tu cosa porteresti?”, un chiaro riferimento alla partenza che vedrà la Mega prendere l’aereo che la condurrà sulle calde spiagge dell’Honduras. La bella Megan lascerà a casa il suo attuale fidanzato: il rapper Tony Effe a cui è sentimentalmente legata da un pò di tempo. La coppia riuscirà a resistere alla lontananza forzata? Cosa ne pensate?



