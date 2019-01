Valentina Rapisarda contro Andrea Cerioli dopo la scelta?/ Uomini e Donne, foto: “aspetta, neanche da qui…”

Valentina Rapisarda lancia una frecciatina all’ex fidanzato Andrea Cerioli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, all’indomani della scelta del tronista bolognese che ha concluso la sua avventura sul trono scegliendo Arianna e ricevendo un sì come risposta, non ha commentato direttamente la notizia, ma la didascalia che accompagna la foto non lascia spazio ad interpretazioni. Nella foto, Valentina è impegnata nel corso di ottico che sta seguendo da un po’ di tempo e scrive: “Aspetta aspetta… Neanche da qui si vede il ca**o che me ne frega”, Poche parole, ma chiarissime quelle che usa Valentina per far sapere ai propri followers il suo pensiero sulla scelta di Cerioli che, ormai, fa parte del suo passato. Valentina, infatti, dopo la fine della sua storia con il tronista bolognese, ha ritrovato l’amore accanto ad un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo che, stando a quello che scrive sui social, ha reso la sua vita più bella.

VALENTINA RAPISARDA, LA FOTO HOT E’ UN MESSAGGIO PER ANDREA CERIOLI?

C’è un altro post di Valentina Rapisarda che il popolo di Instagram ha interpretato come un messaggio diretto ad Andrea Cerioli. Il giorno della scelta dell’ex fidanzato, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che ha letteramente fatto impazzire i suoi followers. Nello scatto in questione, Valentina appare completamente nuda sotto la doccia mettendo in mostra il fisico che, nel corso degli anni, è diventato sempre più bello. Una foto bellissima e che alcuni hanno giudicato come un messaggio rivolto al Cerioli. Sarà davvero così? Probabilmente no. La storia tra Valentina e l’ex tronista è ormai finita da tempo. La Rapisarda ha voltato pagina accanto al nuovo fidanzato e lo stesso ha fatto il Cerioli prima accettando di tornare sul trono di Uomini e Donne e poi scegliendo Arianna.





