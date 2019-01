9-1-1/ Anticipazioni del 15 gennaio 2019: primo appuntamento con Buck e Abby, ma…

9-1-1, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 15 gennaio 2019, verranno trasmessi tre nuovi episodi della serie 9-1-1, in prima Tv assoluta. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo “Il giorno peggiore di sempre“, “Punto d’origine” e “Cuori infranti“. Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: con l’aumentare delle emergenze, Athena (Angela Bassett) ha un gran da fare non solo lungo le strade della città, ma anche all’interno del Dipartimento. In occasione di una richiesta d’aiuto da parte di una ragazza, il Sergente si scaglia contro il novellino Buck (Oliver Stark) perché cerca di ostacolarle il soccorso. Quest’ultimo viene ripreso dal capo pompiere Bobby Nash (Peter Krause), che cerca di rimetterlo in riga perché possa prendere sul serio il proprio lavoro. Nel frattempo, Athena lotta anche contro se stessa: il marito le ha confessato di essere gay e non sa come dirlo ai due figli che hanno avuto insieme. Bobby invece cerca di combattere contro quella vocina che cerca sempre di riportarlo alla dipendenza da alcool da cui è uscito anni prima.

Un ragazzo assiste alla morte del suo amico mentre si trovano a bordo di un ottovolante. Devon (Sean Liang) rimane attaccato alla struttura grazie ad un’imbragatura provvisoria e Buck interviene per salvarlo. Purtroppo il ragazzo non riesce a raggiungere il pompiere e cade nel vuoto. I media si interessano della notizia e Buck diventa un eroe, mentre il vigile del fuoco si sente sconfitto. Il suo disagio però non passa inosservato ad Abby (Connie Britton), che decide di contattarlo per risollevarlo. Tanto che all’intervento successivo, riesce a convincere un ragazzo che si trova sul tetto del suo palazzo. Intanto, la figlia di Athena, May (Corinne Massiah), finge un malore per non andare a scuola. Il Sergente decide di andare in terapia con Michael (Rockmond Dunbar), ma le cose non vanno come il previsto. Athena infatti si sente presa in giro e cerca di convincerlo a non lasciarla. Tornati a casa, Athena scopre che May è andata in overdose con delle pillole.

Mentre Athena cerca di risolvere i guai recenti con la figlia, il Sergente deve anche intervenire su alcune emergenze scottanti. Anche i vigili del fuoco sono all’opera, soprattutto Chimney (Kenneth Choi), che non esita a rischiare la vita. Il suo pensiero va all’ex fidanzata, che ha dimostrato di non essere coinvolta quanto lui nella loro passata relazione. Il tutto mentre si occupa di un uomo colpito da un malore lungo la strada. Athena intanto indaga sulla vita privata della figlia e scopre che era uno dei bersagli preferiti dei bulli a scuola. Buck invece ha un nuovo contatto telefonico con Abby, per aiutarla a risolvere il problema della madre, che ha dovuto trasferire in una casa di riposo.

ANTICIPAZIONI DEL 15 GENNAIO 2019

EPISODIO 4, “IL GIORNO PEGGIORE DI SEMPRE” – Bobby e l’intera squadra accorrono per aiutare i sopravvissuti di un disastro aereo. Athena si reca sul posto per tenere a bada il caos che si sta scatenando in aeroporto, compreso un moto isterico di tutti i presenti per la morte di tutte le vittime. Sarà costretta inoltre a prendere drastiche decisioni per proteggere la figlia. Bobby invece ricade nei problemi di alcolismo, mentre Abby affronta una grave crisi con la madre.

EPISODIO 5, “PUNTO D’ORIGINE” – Un matrimonio indiano si trasforma in una tragedia: un edificio crolla mentre invitati e sposi si trovano all’interno. Intanto, l’ex fidanzata di Henrietta chiede il suo aiuto per ottenere la condizionale, mentre Abby cerca di ritrovare la mamma grazie all’aiuto di Buck. Bobby rivela intanto al suo confessore di aver provocato la morte della sua famiglia cinque anni prima, a causa di un mix di alcool e ossicodone.

EPISODIO 6, “CUORI INFRANTI” – E’ San Valentino ed una coppia in particolare si prepara ad un lieto evento. Una proposta di matrimonio su un Cessna tuttavia non va per il verso giusto. Intanto, Buck decide di invitare Abby per il party di benvenuto in onore di Chimney. L’appuntamento però va male quando Buck soffoca per un pezzo di pane ed Abby è costretta a fare una tracheotomia al volo. Nel frattempo, Athena si occupa di una donna sconvolta che ha ucciso il fidanzato traditore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA