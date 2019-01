Amici 18, la gara degli inediti / Video, Mameli contro Alessandro Casillo: ecco dove ascoltare i loro brani

Come in ogni edizione, anche quest’anno prende il via la sfida tra gli inediti degli allievi della scuola di Amici 18. A partire dalla mezzanotte del 16 gennaio 2019, in esclusiva sull’app TIMMUSIC, parte la gara con protagonisti due dei cantanti più amati di questa edizione del talent di Maria De Filippi. I brani che si contendono la vittoria in questa prima settimana di sfida sono: “Ci vogliamo bene” di Mameli e “Perchè non amici” di Alessandro Casillo. Sfida che non è soltanto tra due allievi ma è anche tra le due squadre, Sparta e Atene. Ricordiamo, infatti, che la commissione dei professori ha infine deciso di modificare le due formazioni; così Alessandro Casillo, da Atene, è passato alla squadra di Sparta, capitanata da Tish.

Mameli e Alessandro Casillo in sfida per la gara degli inediti

Mameli e Alessandro Casillo sono, quindi, i primi a sfidarsi nell’edizione di Amici 18 per la gara di inediti. Il vincitore riuscirà a conquistare il punto Tim, che andrà, quindi, alla sua squadra nel corso della prossima sfida del sabato su Canale 5. Quella di sabato prossimo sarà, quindi, una puntata ricca di sorprese, e non solo in vista della sfida a squadre tra le nuove formazioni. Nella scuola ha fatto il suo ingresso una nuova cantante, fortemente voluta da Alex Britti. Lei è Ahlana e il musicista ha così parlato di lei agli altri ragazzi: “Secondo me Ahlana è brava. Ha entusiasmo, ed è plasmabile. E’ interessante avere una persona con cui poter fare un percorso insieme: è più, a parte divertente, anche più gratificante, no?”



