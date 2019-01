ARMANDO E NOEL CACCIATI DA UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi li smaschera e si infuria! (Trono Over)

Si preannuncia una puntata scoppiettante quella di martedì 15 gennaio 2019 del Trono Over di Uomini e Donne visto che una coppia sarà cacciata dal programma. Si tratta di Armando e Noel protagonisti indiscussi di una puntata, che vedrà anche Maria De Filippi scendere in campo. Durante la puntata, infatti, i riflettori saranno interamente puntati su Armando e Noel e sul video-confessione del cavaliere che ammetterà che tra loro c’è stato qualcosa di più che una semplice conoscenza. La confessione di Armando va così a confermare i dubbi sollevati non solo dalla padrona di casa Maria De Filippi, ma anche da parte degli opinionisti del programma. I due si vedevano di nascosto: Noel raggiungeva a Napoli Armando, mentre lui si recava a Pescara. Una tresca “clandestina” per coprire la relazione della dama di Uomini e Donne.

Armando e Noel cacciati da Uomini e Donne

Noel Formica come Sara Affi Fella. Sembra ripetersi la stessa storia raccontata da Nicola Panico e gli incontri clandestini avuti con la tronista durante l’esperienza sul trono. Armando Incarnato, durante la puntata di martedì 15 gennaio 2019, ha raccontato di aver visto in gran segreto Noel a Pescara e che la dama lo faceva uscire da una porta secondaria per evitare di farlo vedere. Le parole del cavaliere lasciano così presagire che la bella dama non fosse single quando ha deciso di entrare nel parterre del Trono Over del dating show di Canale 5. Per questo motivo Noel si è sempre dimostrata restia a confermare il suo interesse per Armando avendo un uomo che l’aspettava fuori dagli studi di Uomini e Donne. Un nuovo colpo di scena per il programma di Maria De Filippi, che nelle precedenti puntate aveva già fatto emergere il sospetto sui due.

Armando contro Noel a Uomini e Donne

La conoscenza tra Armando e Noel aveva sollevato non pochi dubbi nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne. Sia Maria De Filippi che gli opinionisti avevano intravisto negli atteggiamenti di entrambi qualcosa di poco limpido. In particolare a far discutere era stata una lite scoppiata tra i due all’interno del programma; una discussione talmente accesa che ha portato la produzione del programma e i presenti in studio a pensare che tra i due ci fosse stato dell’altro. I dubbi saranno confermati durante la puntata odierna di Uomini e Donne con la confessione di Armando che, oltre a confermare la relazione con Noel Formica, chiederà anche scusa a Maria De Filippi, a tutta la redazione del programma e al pubblico da casa. Cosa farà, invece, la dama? Risponderà alle accuse di Armando oppure preferirà stare in silenzio? Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!



