Barbara d’Urso e Federica Panicucci, pace fatta?/ Il pomo della discordia era Fabrizio Corona oppure…

Barbara d’Urso e Federica Panicucci, nemiche o amiche? La diatriba tra le due dura ormai da anni e per il popolo dei social è sempre bello vedere quando la biondina alla conduzione di Mattino 5 sorvoli sui successi o i programmi della sua “rivale” e viceversa. Qualcosa però sta cambiando e proprio in questa nuova edizione del programma, la Panicucci spesso e volentieri ha riportato video, scene e dichiarazioni fatte da attori e protagonisti a Domenica Live o Pomeriggio 5. Anche nella puntata di ieri, parlando di Annalisa Minetti e delle offese ricevute via social dalla donna solo perché cieca e perché ha avuto il coraggio di mettere al mondo dei figli, a Mattino 5 è andato in scena un piccolo video tratto dal collegamento che la d’Urso ha fatto con il battesimo del nuovo arrivato in cui la cantante ha risposto agli haters. Questa è l’ennesima conferma che il disgelo è ormai arrivato tra le due?

IL POMO DELLA DISCORDIA E’ FABRIZIO CORONA?

A confermare l’avvenuta pace è addirittura la versione on line di Panorama che riporta alcune dichiarazioni di due addetti ai lavori che avrebbero parlato di incontri e saluti cordiali nei corridoi di Mediaset a Milano e si legge: “Le due star di Canale 5 si sono incrociate per caso al primo piano dello Studio 11, dove hanno il camerino e le sartorie entrambe e proprio la Panicucci avrebbe esordito al grido di ‘Prima o poi io e te ci dobbiamo scattare un selfie’ lasciando senza parole i presenti ma non la D’Urso, che sorridendo ha replicato: ‘Certo, prima però ci prendiamo un drink e mi spieghi un po’ di cose’”. A quanto pare sembra proprio che sia stata Federica Panicucci ad avere da ridire con la collega e per un decennio abbia fatto finta che non ci fosse e che le sue trasmissioni non siano mai andate in onda, ma cosa è cambiato? In molti hanno visto in questo riavvicinamento quasi un bisogno fisiologico visto che la d’Urso sarà la regina del prime time in questi prossimi mesi, ma se il pomo della discordia fosse Fabrizio Corona? Chi segue i due programmi di Canale 5 sa bene che l’ex re dei paparazzi è in guerra aperta con la d’Urso ma è sempre stato ospite molto volentieri di Federica Panicucci almeno fino a che lei non lo ha “invitato” a scusarsi con Alessandro Cecchi Paone durante un collegamento a Mattino 5. Da allora l’attenzione su Corona è cambiata, il giornalista si è negato anche all’inviato che aspettava sotto casa e, magicamente, è tornata la pace con la d’Urso. Non è la prima volta che un nemico in comune causa la nascita di una nuova alleanza, sarà questo il caso? Non ci rimane che attendere il loro primo selfie insieme…

© RIPRODUZIONE RISERVATA