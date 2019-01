FRANCESCO MONTE A GIULIA SALEMI/ “Ti amo piccolina mia”: è scoppiato l’amore!

Prosegue a gonfie vele la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Galeotta è stata la casa di Cinecittà per l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex concorrente di Pechino Express che da quando sono usciti dal reality sono davvero inseparabili! Dopo il Capodanno a Taranto trascorso a casa dei genitori di Francesco, Giulia Salemi oramai è sempre più presa dal bel tronista. In realtà a sorprendere tutti in queste ore è proprio Francesco che su Instagram è uscito alla scoperto dichiarando tutto il suo amore all’influencer persiana. Nessun dubbio o esitazione questa volta, basta guardare la foto pubblicata da Giulia Salemi su Instagram per capire di cosa stiamo parlando!

Francesco Monte: “Ti amo piccolina mia”

A distanza di diversi mesi dalla loro uscita dalla casa e dopo una serie di tira e molla, è arrivato il fatidico giorno. Francesco Monte ha pronunciato quelle due fatidiche paroline che Giulia Salemi aspettava di sentire da tempo. L’influencer persiana, che in passato ha raccontato di avere avuto una cotta per Monte durante il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, è al settimo cielo visto che il suo amato Francesco le ha detto “ti amo”. Su Instagram, infatti, la Salemi ha pubblicato una Storia in cui vede uno specchio con su scritto “Ti amo piccolina mia”. Felicità allo stato puro per Giulia Salemi che sin dall’inizio della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 ha dimostrato di essere interessata all’ex tronista e naufrago. Chi l’ha dura la vince verrebbe da dire pensando alla bella Giulia!

Francesco Monte è innamorato!

Niente più ripensamenti o dubbi: Francesco Monte è innamorato! E’ arrivato il fatidico “ti amo” che tutti i fan della coppia, ma in primis Giulia Salemi attendevano da mesi. Alla fine l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha ceduto all’amore uscendo alla scoperto e lasciandosi andare ad un nuovo sentimento dopo la scottante delusione con Cecilia Rodriguez. Come dimenticare del resto quando la sorella di Belen ha lasciato Francesco Monte in diretta televisiva proprio durante il GF VIP 2 per viversi la sua storia d’amore con Ignazio Moser. Una cosa è certa: la casa del Grande Fratello è fioriera di amori se consideriamo le coppie nate nel corso degli ultimi anni. Chi sarà la prossima?



