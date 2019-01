Giorgio Manetti / “Uomini e Donne? Non lo guardo più, è un dispiacere!” e su Gemma Galgani…

Giorgio Manetti torna a parlare della sua nuova vita dopo l’addio a Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono Over, che ha trovato la sua notorietà grazie al programma e alla storia nata con Gemma Galgani, ha rilasciato una lunga intervista al portale superguidatv, dove ha ammesso di avere anche un po’ di sassolini nella scarpa. L’argomento principale continua ad essere l’addio allo studio di Uomini e Donne, causato da un’atmosfera ormai non più serena nei suoi riguardi. Giorgio Manetti, però, ammette di non seguire più il programma: “No, perché è un dispiacere guardarlo. – confessa l’ex cavaliere che poi motiva – Ci sono delle persone all’interno del programma, senza fare nomi, che non hanno un comportamento limpido. Io che volevo essere sincero e coerente sono stato attaccato su tutti i fronti.” Parole dure quelle del cavaliere, che torna a parlare anche di Gemma Galgani.

GIORGIO MANETTI: “NON HO PIU’ SENTITO GEMMA. ORA HO UN NUOVO AMORE”

Gemma e Giorgio si sono mai sentiti in questi ultimi mesi? “Telefonicamente non la sento dal 4 settembre 2015. – ammette l’ex cavaliere di Uomini e Donne – Poi ci siamo scambiati qualche messaggio in occasione del Natale o del compleanno. Non ci siamo più rivisti, ma sinceramente non ho più alcun interesse nel rivederla.” D’altronde, oggi Giorgio Manetti ha una donna al suo fianco: “ho una storia bellissima. Sono tranquillo. – confessa – Ci conoscevamo già da molto tempo e abbiamo riallacciato i rapporti dopo la fine della mia esperienza a Uomini e Donne. Avevo bisogno di un po’ di tranquillità dopo il programma. Adesso mi godo la relazione con questa persona.” Di recente si è, inoltre, spesso parlato della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ma lui chiarisce: “Non ho mai ricevuto chiamate. Non gradisco che il mio nome venga associato all’Isola dei Famosi. Sono tre anni che leggo sui siti e settimanali che il mio nome è stato accantonato, quando in realtà non c’è mai stato alcun contatto.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA