Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni 15 gennaio: il triangolo Julieta-Prudencio-Fernando travolge i fan

Il Segreto torna in prima serata con una nuova puntata in cui scopriremo nuovi inciuci in quel di Puente Viejo ma, soprattutto, alla Casona. La matrona manca ormai da un po’ ma Julieta sta tenendo incollati allo schermo gli spettatori con la sua follia e la sua voglia di scoperta e vendetta. La presunta morte di Saul non le è andata giù ed è per questo che, lasciati panni poveri e scialbi di prima, ha deciso bene di puntare su un cambiamento repentino mettendo in mostra la mercanzia e seducendo Prudencio e Fernando proprio per tenerli bene all’amo e scoprire la verità. Julieta si è lasciata convincere a tornare alla Casona per indagare sulla morte di Saul e proprio nelle puntate in onda oggi pomeriggio e questa sera vedremo la giovane sedurre Prudencio usando il suo fascino. Questo le permetterà davvero di arrivare al succo della questione? Anche il bel Fernando si lascerà irretire da Julieta, a quel punto cosa succederà alla Casona con questo inedito triangolo?

LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA SERALE

Intanto, Isaac chiede ad Antolina di non raccontare ad Elsa quanto accaduto tra loro due e questo convince la new entry de Il Segreto, che tra loro c’è ancora del sentimento e che lui non ha dimenticato la sua ex. Il ritorno della giovane potrebbe davvero cambiare le cose per loro soprattutto perché le sue condizioni non saranno delle migliori. Proprio Isaac correrà in suo soccorso e raccoglierà la sua prima confessione ovvero che il giorno delle sue nozze è successo non solo qualcosa di tragico ma ha passato le pene dell’inferno prima di scoprire che il suo amato si trova a Puente Viejo. Tutto potrà tornare come prima o quello che è successo con Antolina ha ormai segnato la sua vita con importanti conseguenze?

