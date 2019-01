Isola dei Famosi 2019 / Foto, Viktorija e Virginia Mihajlovic e Marco Maddaloni nel cast!

L’Isola dei Famosi 2019 continua a svelare le sue carte e, soprattutto, i suoi concorrenti. Se ieri è stato il momento di Jo Squillo e Paolo Brosio, oggi, attraverso i social ufficiali del programma, sono stati svelati altri tre nomi. Il primo e quello di Marco Maddaloni, campione mondiale di judo che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere dopo la partecipazione a ‘Pechino Express’. Si tratta, quindi, per lui della partecipazione al secondo reality. Maddaloni è sposato con la consulente di fitness Romina Giamminelli. La coppia ha due figli: Giovanni e Giselle Marie. Marco Maddaloni – sette volte campione italiano di judo per età (di cui 3 volte campione italiano di tutte le età) – è pronto a rimettersi alla prova in un reality ancora più duro di quello al quale ha già partecipato in precedenza.

Anche Viktorija e Virginia Mihajlovic nel cast

Oltre a Marco Maddaloni, altri due nomi di partecipanti all’Isola dei Famosi 2019 sono stati svelati nelle ultime ore. Loro sono due sorelle, Viktorija e Virginia Mihajlovic. Come il cognome può far intuire, le due bellissime ragazze – di 20 e 21 anni – sono le figlie di Sinisa, ex allenatore di Torino, Sampdoria e Milan, e di Arianna Rapaccioni, starlette degli anni Novanta. Viktorija e Virginia sono amatissime sui social, in particolare su Instagram, dove ben si comprende il loro amoreper la moda e i viaggi. Viktorija studia psicologia ed è single; Virginia, invece, è fidanzata con Alessandro Vogliacco, giovane difensore centrale della Juventus Primavera. Sono alla loro prima esperienza in un reality italiano: riusciranno a conquistare il pubblico di Canale 5? Staremo a vedere!

© RIPRODUZIONE RISERVATA