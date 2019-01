La compagnia del cigno/ Tra pene d’amore e rivelazioni shock. Tutti in attesa del quarto appuntamento

Sette studenti ognuno dei quali rappresenta sette differenti problemi. Ci sono quelli di cuore, quelli di salute, quelli di psiche e quelli famigliari. La compagnia del cigno riesce a trattare qualsiasi problema un adolescente possa trovarsi davanti. Ognuno di questi viene trattato con grande delicatezza, rispetto e nella massima serietà. C’è Matteo che dopo il trauma di Amatrice sogna ad occhi aperti la madre morta e circonda la sua vita e le sue amicizie di bugie; c’è Sara che nonostante voglia mostrare di essere forte, è debole e sola nella sua condizione; c’è Sofia che combatte con il suo fisico; Robbo che rimane deluso dall’atteggiamento dei suoi genitori; Rosario che deve incontrare una madre tossicodipendente e poi Domenico e Barbara che combattono contro il mal d’amore.

LA TERZA PUNTATA

Durante il terzo appuntamento de La compagnia del cigno sono stati svelati parecchi retroscena sulla vita privata di tanti protagonisti, primo di tutti del professor Marioni e, a seguire, di Matteo, Robbo e Rosario. Matteo mente ai suoi compagni riguardo la madre, non accettando ancora il fatto di averla persa durante il terremoto; Robbo vive la separazione dei genitori e accudisce la sorella più piccola in questo momento di transizione; Sara si impunta di voler far parte dell’orchestra nonostante la sua cecità; infine Rosario che incontra dopo molto tempo la madre biologica che, però, non sembra essere molto attenta sulla vita del batterista. Barbara e Domenico sembrano piacersi, anzi, il giovane decide di lasciare Gloria, la fidanzata, proprio per la pianista. Per il professor Marioni, invece, è un periodo molto difficile: continua a ripensare alla morte della figlia e pensa a come sarebbero andate le cose se avesse portato la bambina la pronto soccorso.

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Il prossimo appuntamento con La compagnia del cigno è previsto per lunedì prossimo, 21 gennaio, con il settimo e l’ottavo episodio, “Insieme” e “La notte di Matteo”. Matteo non riesce ancora a rendersi conto della morte della madre, così lo zio, Daniele, cerca di portarlo di più dalla psicologa e per questo motivo si ritrova a raccontare tutta la storia del giovane al professor Marioni. Lo stesso professore tenta di vivere una nuova fase della sua vita: Irene tenterà di convivere ancora con suo marito. Nel secondo episodio protagonista sarà ancora Matteo che verrà provocato da Marioni per parlare della madre. Sofia tenta di dargli conforto, ma senza risultato. Barbara e Domenico, invece, iniziano ad avere un rapporto in bilico. La studentessa dà poche considerazioni al giovane che pensa di rinunciare al concerto di fine anno.



