La vita è una cosa meravigliosa/ Su Canale 5 il film con Gigi Proietti (oggi, 15 gennaio 2019)

ALLA REGIA CARLO VANZINA

La vita è una cosa meravigliosa è una pellicola che andrà in onda alle ore 21,20 su Canale 5 questa sera, 15 gennaio 2019. Il lungometraggio in esame appartiene al genere della commedia e vede come attori principali Gigi Proietti, Enrico Brignano, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme. L’attore Gigi Proietti quindi ritorna a recitare in questo lungometraggio con l’attrice Nancy Brilli, dopo aver recitato insieme con questa artista anche nella pellicola Febbre da cavallo – La mandrakata. Proietti, prima del film La vita è una cosa meravigliosa, aveva poi già lavorato insieme con Enrico Brignano nei film di Carlo Vanzina Un’estate al mare e Un’estate ai Caraibi. Il regista del film La vita è una cosa meravigliosa è Carlo Vanzina e l’anno d’uscita è il 2010. Ma adesso ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è un certo Cesare, che di mestiere fa il poliziotto. L’uomo trascorre le sue giornate facendo delle intercettazioni e spiando le vita degli altri. Cesare inoltre ha una relazione amorosa con una donna rumena, che si chiama Dorina. Dall’altra parte c’è Antonio che dirige un istituto bancario, è sposato con Federica, che non lavora, ed ha una figlia di nome Vanessa, la quale ha un ammiratore segreto, che è l’elettricista Marco. Antonio poi ha un amico, il quale è un bravissimo chirurgo e si chiama Claudio. Questi è sposato con Elena ed entrambi sono genitori di Luca. Federica, inoltre, si fa fare i massaggi da una certa Laura. Le vite di tutti questi personaggi verranno quindi presto sconvolte da delle notizie inaspettate. Cesare ad esempio verrà a sapere che la sua donna è una prostituta d’alto borgo e, addolorato, interromperà la relazione. Questi allora si innamorerà della massaggiatrice Laura, senza però rivelarle che fa di mestiere il poliziotto, bugia che metterà poi in pericolo il suo fidanzamento. Antonio finirà in galera a causa del suo lavoro, mentre il suo amico Claudio dovrà fare i conti con la gelosia ossessiva di sua moglie Elena, e con la pigrizia di suo figlio Luca, il quale non sa bene cosa vuole fare della sua vita. La figlia di Antonio infine ad un certo punto si convincerà che il suo spasimante Marco le ha rubato un orologio a cui tiene tanto, perchè le è stato regalato alla festa della sua maggiore età. La giovane quindi farà arrestare ingiustamente l’elettricista, che è in realtà innocente e non ha commesso nessun reato, anzi vuole molto bene a Vanessa.

