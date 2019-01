Maria Monsè e la figlia Perla a Pomeriggio 5/ Foto, lei super sexy per la sua bambina

Maria Monsè e la figlia Perla tornano a Pomeriggio 5. Madre e figlia sono ormai la nuova coppia televisiva che conquistano il pubblico con i loro siparietti. Maria Monsè e Perla, però, oggi non saranno in studio, ma in collegamento da Roma. Prima di raccontarsi nuovamente ai microfoni di Barbara D’Urso, Maria Monsè si mostra super sexy su Instagram condividendo con i fans anche la fase della preparazione. “La mia casa è diventato un set televisivo. Ci sono gli operatori di Mediaset” – racconta la Monsè che mostra a sua casa dove c’è ancora l’albero di Natale. Di cosa parleranno, dunque, gli ospiti di Barbara D’Urso? “Sicuramente troveranno un motivo per attaccarmi altrimenti cosa sono venuti a fare?”, si chiede la Monsè su Instagram. Nessun segno di Perla, per ora, che forse farà la sua apparizione a sorpresa. La presenza della figlia della Monsè, però, è già stata annunciata. Perla, dunque, farà il suo ingresso come una star?

MARIA MONSE’ SEXY SU INSTAGRAM PER PERLA

Maria Monsè sempre più sexy sui social per la figlia Perla, diventata la fotografa ufficiale della madre. Su Instagram, infatti, la Monsè sta tirando fuori il suo lato più sensuale per la gioia di Perla che si diverte ad immortalare la madre in tutta la sua bellezza. Mamma e figlia, in una recente puntata di Pomeriggio 5, hanno anche dato lezioni di selfie per insegnare al pubblico di canale 5 e ai propri followers il modo perfetto per scattare dei selfie impeccabili. “Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta”, ha detto la Monsè spiegando i motivi delle foto sensuali.

