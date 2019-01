Mariano Catanzaro innamorato di Emanuela Tittocchia?/ “Voglio rivederla. Biagio D’Anelli? Ci prova con tutte”

Quarantotto anni lei, venticinque lui. Eppure tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro sembrava essere nato qualcosa di speciale a seguito di un incontro ad un evento napoletano. Invece, alle pagine di Novella 2000, l’attrice ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di averla solo usata. “Tra Mariano e me era nata subito una grande empatia. Ci stavamo conoscendo, ma poi sono successe delle cose che non mi sono piaciute. – ha raccontato la Tittocchia – Ci siamo visti durante le feste, lui sembrava innamorato, ma a un certo punto ho capito che stava utilizzando la mia immagine solo per farsi notare“. A queste accuse, Mariano ha voluto però replicare nel corso di un’intervista rilasciata proprio a Novella 2000. Qui non solo Mariano nega di averla usata ma ammette di provare per lei un sentimento molto forte. “La nostra storia è durata poco, sì… Ma l’abbiamo vissuta tanto intensamente che a me è bastato quello, ci siamo detti tanto.” confessa.

Mariano Catanzaro: “Per Emanuela Tittocchia provo qualcosa di indefinito…”

Mariano Catanzaro ritiene, infatti, che le cose con Emanuela Tittocchia non sono finite ma rimaste in sospeso. “Anche se nella vita tutto ha un inizio e una fine, della nostra relazione sono certo che sia rimasto ancora tutto in sospeso.” svela l’ex tronista di Uomini e Donne, che poi si sbilancia sui suoi sentimenti “Cosa provo per lei? Qualcosa di indefinito, le voglio tanto bene e forse anche di più.” Tra loro, però, continua ad esserci Biagio D’Anelli, con il quale Emanuela ha avuto una storia alquanto travagliata. A Capodanno c’è stato, infatti, un bacio che la Tittocchia ha detto dettato solo da affetto. In merito, Mariano dice la sua: “Comunque sia il bacio c’è stato, e a me questo ha dato molto fastidio. – ammette – Di Biagio posso dire, premesso che non ci conosciamo, che per quel che vedo in TV è una persona che ama stare troppo al centro dell’attenzione. Fa il galletto con tutte, mi viene in mente la frase ‘tutto fumo e niente arrosto’.”

