Non ho niente da perdere/ Su Rai 1 il terzo film del ciclo “Purché finisca bene” (oggi, 15 gennaio 2019)

NEL CAST EDOARDO PESCE

La pellicola Non ho niente da perdere appartiene al ciclo di film tv Purché finisca bene, insieme ad altri due lungometraggi, che rispettivamente si intitolano L’amore, il sole e le altre stelle, e Basta un paio di baffi. Non ho niente da perdere andrà in onda alle ore 21,25 su Rai Uno, il giorno 15 Gennaio 2019. La pellicola appartiene al genere della commedia e gli attori principali di questo film sono Edoardo Pesce, Sergio Assisi e Carolina Crescentini mentre la regia è stata affidata anche questa volta a Fabrizio Costa. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

NON HO NIENTE DA PERDERE, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola, la protagonista è una giovane donna di nome Camilla. Quest’ultima è una bellissima ragazza, molto dedita al lavoro, che ha un solo difetto, in quanto è parecchio ipocondriaca. Il sentirsi costantemente in ansia per la paura di ammalarsi perseguita Camilla da quando il suo ex ragazzo Andrea l’aveva lasciata dieci anni prima, perché affetto da un male incurabile. La donna, a causa del suo essere ipocondriaca, è mal vista dai colleghi di lavoro e dalle due sorelle. Solamente il padre Gigi ha un debole per lei, tanto che non fa altro che coccolare la figlia.

Un giorno, a Camilla viene diagnosticato un tumore in fase terminale, e la ragazza, presa dal panico, va a vivere nel castello di famiglia. Nella fortezza, sta per essere organizzato il matrimonio di un certo Filippo, che è il figlio di un venditore di pesticidi, un ricco e rozzo imprenditore dal nome Marzaduri. Nel corso della cerimonia nuziale, il wedding planner, che non è altro che il capo di un gruppo di eco-terroristi, decide di tenere sotto sequestro tutti gli invitati. A questo punto, un giovane di nome Ettore, che è la guardia del corpo di Marzaduri, escogita un piano per liberare i sequestrati insieme con Camilla. Il ragazzo in passato è stato allontanato dai Carabinieri, a causa di un incidente subito nel corso di una sua missione in Iraq. Nel frattempo Camilla scopre di non essere più in fin di vita, in quanto in ospedale i suoi esami clinici sono stati scambiati con quelli di un’altra persona. Liberata dalle sue paure, la giovane si avvicinerà a Ettore e i due finiranno per innamorarsi.

