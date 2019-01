Oroscopo Paolo Fox 2019/ Ariete giornata nervosa, gli altri segni? (Previsioni di oggi 15 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, 15 gennaio 2019, sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze della nota radio. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Ariete: Si prospetta una giornata all’insegna del nervosismo. Le problematiche maggiori saranno sotto il piano dell’amore ma inizia una fase di lento recupero. Fino a mercoledì, però, è periodo di turbamenti. Lavoro e amore andranno bene e, addirittura, il 22 gennaio è attesa una buona notizia. Acquario: Esisterà tanta voglia di fare cose nuove. Giove non sarà più contrario per cui potrete lanciarvi nei nuovi progetti. Maggiori consensi anche in amore dove saprete trovare la giusta via di mezzo. Potrebbe essere dietro l’angolo una convivenza con la persona del cuore ed un recupero di somme di denaro spese negli anni scorsi. Forse è il caso di tirare i remi in barca.Clicca qui per l’oroscopo di ieri

SCORPIONE LUNA IN OPPOSIZIONE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci sono in cerca di risposte dal punto di vista dell’amore. Continuano a mancare diverse cose interessanti, ma non è sempre facile gestire le difficoltà. Lo Scorpione si trova una Luna in opposizione che non regala soddisfazioni, forse nella giornata di oggi si potrebbe accusare qualche disturbo di troppo e potrebbe essere il caso di rilassarsi un attimo. Il Sagittario ha molti dubbi e questi non lo lasciano sereni, forse sarebbe meglio evitare di aggiungere ulteriori preoccupazioni alla propria vita. I Gemelli hanno bisogno di rimboccarsi le maniche per arrivare a quello che vuole. Ci sono degli ostacoli per la strada di non facilissima lettura, forse è il caso di farsi aiutare se qualcuno tende la mano per regalare delle risposte. Le decisioni arrivate in questo ultimo periodo possono essere interessanti anche in vista del futuro.Clicca qui per la classifica della settimana

TORO OTTIMA GIORNATA, SEGNI AL TOP

Soffermiamoci sui segni al top per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 gennaio 2019. Questa sarà per il Toro davvero un’ottima giornata, in grado di regalare delle risposte. Si sono affrontati non pochi problemi nelle ultime settimana e un sorriso futuro potrà regalare una buona fase di crescita. Anche per il Cancro sarà una giornata interessante. Giove è abbastanza favorevole, ma attenzione a come ci si pone con gli altri che possono causare dei problemi non sempre di facilissima gestione. Quella del Capricorno è una Luna importante per gli spostamenti che possono portare a diverse soluzioni. Non ci si deve chiudere però in sé stessi come è capitato fin troppo spesso in passato. C’è aria di chiarimenti importanti che potrebbero regalare delle soddisfazioni se si arriverà al punto che si aspetta da diverso tempo. Forse è il caso di gestire le emozioni con una maggiore tranquillità sotto diversi punti di vista.



