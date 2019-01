Saranno Isolani 2019 / Strani “riti” col pendolino: Chiara fa piangere Giorgia e scoppia la polemica

Nelle giungla maremmana continua l’avventura degli aspiranti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. La “vera” Isola avrà inizio il 24 gennaio, intanto tra i concorrenti di Saranno Isolani continuano le tensioni e tutto a causa della nuova prova di abilità alla quale sono sottoposti e che vede vincitrice Giorgia. A lei il compito di assegnare due penalità a due concorrenti differenti. La ragazza sceglie allora di fare questo sgradito regalo a Salvo e a Lucia. Tornati davanti al fuoco, scoppia allora uno scontro tra Giorgia e Salvo che chiede spiegazioni in merito al perché di questa penalità, quando avrebbe potuto darla a chi è più in alto in classifica, giocando di strategia. Un errore, quello di Giorgia, che scatena una forte polemica che viene poi placata dall’arrivo di Filippo Nardi che dà il via ad una nuova prova.

STRANI RITI COL PENDOLINO: CHIARA NEL MIRINO, GIORGIA IN LACRIME

Ma il caos scoppia a causa di alcuni strani riti dei quali si rende protagonista Chiara. La “fruttarola”, che nel gruppo dei Saranno Isolani ha già scatenato più di qualche polemica e lite, da alcuni giorni gira con un pendolino, facendo strani “riti” tra i concorrenti. Pratiche di fronte alle quali qualcuno ha già storto il naso in precedenza. Durante il quinto giorno insieme, però, ecco che le donne non riescono più a rimanere in silenzio e la accusano di fare strani riti. Addirittura, Giorgia inizia a piangere, dicendosi impaurita. Al culmine della lite, Chiara decide allora di cedere a dare il suo pendolino, ma, una volta lontana dai concorrenti, dice alla telecamera: “Domani ne creo un altro”. Intanto, si avvicina per i concorrenti il giorno in cui verranno svelati i nomi dei tre finalisti e quello del vincitore che parteciperà all’Isola dei Famosi 2019.

