Sergio Assisi piange in diretta a Vieni da me/ “A 46 anni, mi ritrovo a versare lacrime per mia madre”

Sergio Assisi piange in diretta a Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, di fronte ai ricordi della sua vita, l’attore napoletano non trattiene le lacrime ricordando l’amatissima madre, scomparsa quando lui aveva 29 anni. Dopo aver letto una poesia scritta dalla madre poco prima di lasciare la vita terrena, Sergio Assisi si lascia andare alle lacrime. “A 46 anni mi ritrovo a piangere ancora per mia madre” – racconta Sergio Assisi che poi svela di aver ereditato dalla madre la vena artistica – “lei scriveva poesie e voleva fare l’attrice. Credo di aver preso da lei questo mio lato artistico”, aggiunge ancora Sergio che ricorda, poi, con un sorriso gli anni vissuti accanto alla madre da cui ha ricevuto anche un’educazione abbastanza severa. “Sei riuscito a dirle tutto?” – chiede Caterina Balivo. “Le ho fatto una promessa all’orecchio prima che morisse, ma sono cose che riguardano la mia vita privata. Lei, prima di morire, a chi le chiedeva che lavoro facessi, rispondeva che facevo i film. Fortunatamente ne faccio ancora“, spiega.

SERGIO ASSISI: “SENZA DI ME GABRIELLA PESSION E’ FINALMENTE FELICE”

Sergio Assisi parla anche della sua vita privata. Dopo la fine della storia d’amore con Gabriella Pession che ha fatto sognare il pubblico, dei fidanzamenti di Sergio Assisi non si è mai saputo più nulla. Della sua ex fidanzata dice: “sono passati più di dieci anni. Lei si è sposata, ha fatto figli, è finalmente felice senza di me, ma se ne continua a parlare”, dice con la sua solita ironia l’attore che, poi, torna ad emozionarsi parlando del padre. “Ora sono un figlio-padre. Mi occupo di mio padre che ha più di 91 anni e sono felice di farlo per tutto l’affetto che mi ha dato. Ogni fine settimana torna a Napoli per stare con lui e ogni volta che mi fa un sorriso significa che va tutto bene”, racconta. Si torna poi a sorridere ricordando gli inizi della carriera di Assisi. “Frequentava la facoltà di giurisprudenza e ogni volta, il professore mi diceva: ‘Assisi, ma toglimi una curiosità. Il libro l’hai aperto almeno? E io rispondevo no. Dovresti fare l’attore mi diceva e io ho preso la palla a balzo e ho lasciato gli studi a pochi esami dalla laurea”, conclude l’attore che svela che rifarebbe tutti gli errori commessi finora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA