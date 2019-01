Sossio e Ursula, fidanzamento a Uomini e Donne / Video, anello e lacrime di gioia: “Non posso sposarmi ma…”

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con una delle coppie più discusse dell’ultimo anno. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il cavaliere entra nello studio in lacrime, commosso da un bellissimo video mandato in onda da Maria De Filippi che racconta la loro storia d’amore, fatta di alti e bassi. “Sono sempre stato frenato dai mostri del mio passato ma grazie a te sono andato oltre. So di averti deluso. – racconta, nel filmato, Sossio – Vederti felice senza di me mi ha distrutto, mi mancava tutto di te.” Il video si conclude con l’ingresso in studio di Sossio, elegante così come Ursula, vestita con un lungo abito rosso. Il cavaliere, commosso, inizia il suo discorso: “Sei più bella del solito oggi. – esordisce – Tu sai benissimo che io sono sempre stato alla ricerca della mia isola felice, cioè una donna con cui condividere tutto. Tu sei stata l’unica donna che è riuscita a trovare le chiavi del mio cuore, in cui sei entrata.”

FIDANZAMENTO PER SOSSIO E URSULA A UOMINI E DONNE

Sossio Aruta, nello studio di Uomini e Donne, conclude il suo discorso per Ursula Bennardo con queste parole: “E ora che sei dentro vorrei ci rimanessi per sempre. È per questo che voglio dirti che ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con me”. Il cavaliere prende dalla tasca una scatolina che contiene l’anello per Ursula. La dama, in lacrime, indossa l’anello e lo abbraccia. Sossio, poi, chiarisce “Questa non è una proposta di matrimonio perché, essendo separato, non posso sposarmi, almeno non in chiesa”; Ursula commenta che è lo stesso per lei (entrambi sono separati da un precedente matrimonio). In studio arrivano anche la mamma e la sorella di Sossio, commossi per la scena.



