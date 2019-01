Una vita, puntata serale/ Anticipazioni 15 gennaio: le confessioni di Simon e Liberto

Tutto è pronto per il ritorno di Una Vita in scena in prima serata con una doppia puntata in coppia con Il Segreto ma non senza colpi di scena a cominciare dal protagonista di questa stagione ovvero Simon. L’ex volto noto de Il Segreto nei panni di Martin, figlio di Pepa, Jordi Coll, ha ormai occupato la scena anche nella soap spagnola e il ritorno di Elvira, viva e vegeta, non ha fatto altro che complicare le cose per lui. Nelle nuove puntata in onda questa sera vedremo Simón confessare ad Elvira di amarla ancora ma lei ha già pronta un’altra bugia per lui proprio per evitare che lui lasci il paese e il quartiere per paura di un altro scontro con il padre di lei, ma quale? Sembra che Elvira mentirà dicendo al padre che si sottometterà alle sue regole senza più ribellarsi proprio per assicurare al suo innamorato la pace. Intanto, tra i due spunta proprio Susana che scopre presto che il matrimonio di Simon e Adela non è stato consumato e così spinge quest’ultima a fare qualcosa.

LE RIVELAZIONI DI LIBERTO

Se le rivelazioni di Simon nelle nuove puntate di Una Vita non vi bastano, sappiate che anche la divertente coppia formata da Liberto e Rosina vivranno un altro momento ad alta tensione e tutto per via della loro vita sessuale. Il giovane continua a rifiutare la compagna che, infastidita, decide di affrontarlo conoscendo finalmente la verità sulla sua paura, ovvero quella di fare male al bambino che porta in grembo. Adesso le cose cambieranno dopo queste sue confessioni? Sicuramente non mancheranno i momenti divertenti e lo scambio di battute tra i due ma sicuramente Rosina, che non è alla sua prima gravidanza, sarà spiegare la sua al giovane Liberto. Problemi rientrati quindi?

BLANCA, DIEGO E SAMUEL

Sullo sfondo rimangono i nuovi arrivati, quelli che sono stati introdotti in Una Vita dagli ultimi colpi di testa dell’acida Ursula, ovvero Blanca, Samuel e Diego. Proprio nella doppia puntata in onda questa sera conosceremo l’esito dell’intervento a cui Samuel si è sottoposto e proprio questa attesa spingerà Diego a conoscere meglio Blanca fino alla scoperta del suo amore per l’arte e per il disegno. Dopo la scoperta sarà proprio lui a proporle di ricostruire il disegno strappato dal quaderno di Jaime. L’intervento presto finirà e per Diego non tutto potrebbe tornare alla normalità e quando il dottore lascerà la sala operatoria pronta a convocare i due per comunicare loro qualcosa, i primi dubbi verranno a galla.



