Uomini e Donne / Gianluca Scuotto furioso con Roberta Di Padua: l’attacco sui social (Trono Over)

Tante novità dentro e fuori lo studio del trono Over di Uomini e Donne in queste ultime settimane. Gemma Galgani non è stata l’unica protagonista di queste ultime puntate che hanno, invece, dato molta attenzione alle storie – finite o no – di alcune coppie che tanto stanno facendo discutere. Una di queste è quella composta da Gianluca Scuotto e Roberta Di Padua. La scorsa settimana, il cavaliere ha fatto quella che Gianni Sperti ha definito “una scenata” quando ha scoperto della conoscenza di Roberta con Andrea e di come lei avesse chiuso con tanta freddezza il loro rapporto. Preso dalla rabbia, Gianluca ha infatti accusato Roberta di essersi tirata indietro quando le cose potevano finalmente avere una svolta, preferendo, invece, la conoscenza di altri uomini (prima Sebastiano, poi Andrea e anche Riccardo Guarnieri).

GIANLUCA ATTACCA ROBERTA SUI SOCIAL

Dopo quella puntata, le cose non sono affatto migliorate. I due protagonisti di Uomini e Donne si sono allontanati ulteriormente e non in buoni rapporti. Lo dimostra quanto scritto di recente da Gianluca su Instagram. In una story, che fa chiaro riferimento a Roberta, il cavaliere di Uomini e Donne scrive: “Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie riguardo la tutela del figlio e la TV etc. etc. mi sono scansato un fosso! Cioè roba che Brooke le fa un baffo!” Parole forti quelle di Gianluca che ha manifestato a tutti la sua idea attuale su Roberta che, al momento, ha preferito non replicare alle sue accuse.

