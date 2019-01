Uomini e Donne / Teresa Langella sceglie Andrea? La tronista tradita da un gesto inaspettato (Trono Classico)

Dopo la scelta di Andrea Cerioli, è Teresa Langella ad essere sempre più vicina al fare la sua. L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha avuto per lei risvolti molto importanti, che la avvicinano al fatidico momento. Come già svelato – a meno che non accada come per Cerioli – Teresa e gli altri tronisti rimasti faranno la loro scelta in prima serata, nel corso della festa organizzata da Valeria Marini. Nello studio di Uomini e Donne, per Teresa, dopo l’ultima registrazione, è rimasto solo Andrea Dal Corso. Antonio Moriconi, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, è invece andato via dopo aver visto l’appassionato bacio che la tronista ha dato ad Andrea in esterna. Un gesto che il corteggiatore ha interpretato come un chiaro sbilanciamento di Teresa verso l’altra parte.

TERESA SCEGLIE ANDREA DAL CORSO? ULTIMO TASSELLO VERSO IL SI

E in effetti, per molti fan di Uomini e Donne, la scelta di Teresa Langella sarò proprio lui: Andrea Dal Corso. Se i gesti delle ultime puntate non bastassero a far capire il chiaro e forte interesse della tronista nei suoi confronti, ad eliminare ogni dubbio è stata proprio l’ultima esterna fatta. In una stanza completamente bianca, Teresa e Andrea hanno dipinto parole per loro importanti – Amore e rispetto – e, ancor prima, il corteggiatore si è lasciato andare a rivelazioni molto importanti sul suo passato per nulla facile come molti invece credono. Al culmine di questa bellissima esterna, Andrea ha baciato con foga Teresa che, questa volta, non si è spostata. La tronista sembra, infatti, sia riuscita ad abbattere quel muro di cui tanto parlava, dando a tutti la conferma che è proprio Andrea la sua scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA