xXx – Il ritorno di Xander Cage/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 15 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE SAMUEL L. JACKSON

Il film xXx – Il ritorno di Xander Cage va in onda su Italia 1 oggi, martedì 15 gennaio 2019, alle ore 21,25. Gli attori di questa pellicola Vin Diesel e Samuel L. Jackson hanno lavorato insieme in xXx del 2002 e nel 2005 in xXx 2: The Next Level. xXx – il ritorno di Xander Cage è stato diretto dal regista D. J. Caruso ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. La colonna sonora di questo film d’avventura si intitola In my Foreigns, che è interpretata dai vari artisti, tra cui c’è Nicky Jam. In generale comunque le musiche del lungometraggio sono state curate da Brian Tyler che è un famoso compositore statunitense, che è noto per aver composto le colonne sonore di alcuni film di Sylvester Stallone, come John Rambo e I Mercenari. Ma adesso, ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

xXx – IL RITORNO DI XANDER CAGE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è Xander Cage, un amante degli sport estremi, e sebbene sia stato creduto morto a molti anni, ritorna in azione, andando a lavorare per la Cia. Quest’ultima gli commissiona l’arresto di un certo Xiang e il recupero dell’arma vaso di Pandora, che ha la capacità di poter controllare i satelliti. Cage quindi forma una squadra di uomini fidati e coraggiosi, che prende il nome di gruppo xXx e riesce a scoprire che Xiang si trova nelle Filippine. Xander e i suoi vanno dunque nelle Filippine e incontrano Xiang. Costui rivela al gruppo xXx di aver rubato il vaso di Pandora, per impedire un uso improprio di questa arma potente. Subito dopo, però, costui riesce a fuggire con il vaso di Pandora su di una spiaggia abbandonata. In questo posto, Serena, facente parte della squadra di Xiang, tradisce quest’ultimo, distrugge il vaso di Pandora, e si unisce agli uomini di Xander. Ad un tratto, però, Cage scopre che il vero vaso di Pandora si trova nelle mani del direttore della Cia, che è un uomo terribile e cattivo e che si chiama Anderson. A questo punto, le squadre di Xander e Xiang si uniscono per contrastare le intenzioni malvagie del capo della Cia. Dopo vari combattimenti, Xiang e Cage riescono a recuperare il vero vaso di Pandora e a distruggerlo. Dopo questa missione, Xander sceglie di continuare a far parte del gruppo degli xXx e di tenersi pronto per combattere il Male in una nuova e avvincente azione operativa, commissionatagli dal suo capo Gibbons.

