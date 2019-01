AL POSTO TUO/ Su Rai 1 il film con Luca Argentero e Stefano Fresi (oggi, 16 gennaio 2019)

NEL CAST LUCA ARGENTERO

Il film Al posto tuo va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019, alle ore 21,25. Si tratta di una commedia del 2016 diretta da Max Croci e interpretata da Luca Argentero nel ruolo di Luca Molteni, Stefano Fresi (Rocco Fontana), Ambra Angiolini (Claudia) e Serena Rossi (Anna). Luca Argentero, che in questo film recita di nuovo al fianco di Ambra Angiolini dopo “Saturno Contro” di Ferzan Opetek, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al Grande Fratello del 2003 e da allora è stato un crescendo di successi come in Lezioni di Cioccolato, Fratelli Unici, Un boss in salotto e molte altre pellicole che hanno fatto emergere le sue doti di attore brillante e poliedrico. Ambra Angiolini, dopo l’esordio in tv con Non è la Rai, che le ha consentito di avere grande popolarità, si è riproposta come cantante, presentatrice e poi come attrice di teatro e di cinema riscuotendo molti consensi, con Saturno Contro ha ottenuto numerosi riconoscimenti importanti tra cui il David di Donatello ed il Globo d’Oro. M adesso vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

AL POSTO TUO, LA TRAMA DEL FILM

Rocco Fontana, geometra perennemente in lotta con i chili di troppo, vive in una casa in campagna con la moglie Claudia e tre figli. Luca Molteni, invece è un architetto brillante, single molto affascinante ed amante della bella vita e delle donne. Due uomini molti diversi eppure con una cosa in comune, il lavoro. Entrambe, infatti, si occupano del settore creativo di due aziende che devono fondersi e per questo motivo si trovano a dover competere per l’unico posto a disposizione come responsabile. I due, però, sono talmente diversi che non è facile prendere una decisione poiché ognuno ha delle qualità che sembrano mancare all’altro. La soluzione sembra arrivare da una proposta un po’ particolare data dal nuovo capo dell’azienda, una donna tedesca molto esuberante e poco convenzionale che, per cercare di ottenere il miglior risultato, propone ai due candidati una soluzione un po’ anomala e fuori dai normali canoni di valutazione. I due dovranno scambiare le loro vite ed entrare uno nei panni dell’altro, a cominciare dall’auto per finire alla famiglia passando dall’ufficio e dalle abitudini quotidiane. Luca si ritrova a gestire un contesto famigliare a lui sconosciuto, mentre Rocco deve fare i conti non solo con una vita da single ma anche con gli strascichi lasciati da Luca, come donne abbandonate e mariti gelosi. Nascono così una serie di equivoci e situazioni surreali che rendono questa pellicola particolarmente divertente e leggera.

