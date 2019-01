Amici 18/ Grandi novità nella scuola: le due “nuove” Atene e Sparta e la decisione di Britti

Grandi cambiamenti nella scuola di Amici 18. Nelle ultime puntate del daytime su Real Time del talent, gli allievi hanno dovuto far fronte a tante novità. Le due squadre, Sparta e Atene, ha dovuto far fronte all’addio di ben tre elementi, cosa che ha avuto ripercussioni molto forti a livello di sentimenti. Una volta superata la dura botta, i ragazzi hanno dovuto far fronte ad un altro problema da risolvere: il cambio delle squadre. Per riequilibrarle, è stata la commissione dei professori a prendere in mano le redini della situazione e a decidere i cambi. Ora Gianmarco e Alessandro Casillo fanno parte della squadra “Sparta”, invece Alvis e Miguel fanno ora parte della squadra di Giordana, “Atene”. I ragazzi dovranno, quindi, abituarsi alle nuove squadre e trovare un assetto vincente anche in questa nuova condizione.

UNA NUOVA ALLIEVA E DUE NUOVE SQUADRE

Ma le novità non sono finite qui. Alex Britti ha provinato altri cantanti e, tra questi, ne ha scelta una: Alana. Il suo modo di cantante è, per Britti, qualcosa che nella scuola manca. Il suo talento va quindi premiato e, per questo, merita un banco nella scuola. Questo banco Alhana lo ottiene ma non a discapito di qualcuno che è già nella scuola: la ragazza è una nuova allieva che si va ad aggiungere a tutti quelli già presenti nella scuola. Intanto, nella scuola, si inizia a provare in vista della nuova sfida a squadre. I ragazzi torneranno nello studio di Amici per la registrazione di venerdì che andrà in onda, come sempre, sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10. Ce la farà la nuova Atene a vincere questa volta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA