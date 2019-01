Angela di Iorio/ Uomini e donne, lascia lo studio in lacrime per colpa di Tina: “un video compromettente!”

Brutte sorprese per Angela di Iorio che oggi tornerà protagonista a Uomini e donne dopo una puntata non facile. Nonostante il fatto che le prime due puntate della settimana siano state dedicate ad altri personaggi del programma, sembra proprio che la dama non abbia avuto vita facile per via dei continui attacchi di Tina Cipollari. L’opinionista ha continuato ad urlare contro di lei tutto il suo disprezzo per via del fatto che continui a stare nel programma dimenticando che a Uomini e donne si cerchi l’amore e non un uomo che debba mantenerla nei suoi ultimi anni di vita. Proprio nei giorni scorsi, la vamp ha accusato Angela di Iorio di essere alla ricerca di un uomo benestante che la porti in crociera, che le faccia fare le vacanze al mare e in montagna e che, in realtà, a poco le importa l’amore. Lei ha rimandato le accuse al mittente e sarà proprio per questo che oggi finirà con le spalle al muro per via di un “rvm compromettente”. Perché?

LE LACRIME DI ANGELA DI IORIO

Angela di Iorio continua ad essere la dama più discussa di questa edizione di Uomini e donne e le cose peggioreranno visto che proprio nella puntata di oggi Tina Cipollari e Gianni Sperti andranno all’attacco facendole notare quali sono state le sue richieste in queste settimane. Con un bel video che ripercorre le volte che la dama si è seduta al centro dello studio, i due evidenzieranno il fatto che è stata proprio lei a chiedere un uomo benestante per avere un buon tenore di vita. Lei continuerà a difendersi come ha sempre fatto dicendo che non c’è niente di male di voler concludere in bellezza la propria vita dopo anni di sacrifici ma i due continueranno a prenderla di mira fino a che la dama non si scioglierà in lacrime stanca di tutto questo scappando via dallo studio. Angela sembra pronta a lasciare il programma ma Maria De Filippi la convincerà a tornare dentro ma gli animi non si placheranno soprattutto quando lei rifiuterà il suo nuovo corteggiatore perché di dieci anni più di lei.

