Annalisa Chirico: “Con i coetanei mi annoio, meglio uomini maturi”/ “Colpo di fulmine con Testa, Salvini…”

Giornalista e “ministra” de “La repubblica delle donne” su Rete 4, Annalisa Chirico ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Chi, parlando della sua carriera professionale ma anche della sua vita privata. Ecco le parole della collaboratrice de Il Foglio: «Più ‘belva’ nel privato o nella professione? Nel lavoro certamente. Sono molto determinata quando ho un obiettivo che mi interessa. Direi spregiudicata e coraggiosa. Quello del giornalista è un lavoro che mette in moto la seduzione. Mi piace giocare con la femminilità, con il mio corpo». La Chirico poi torna a parlare della seduzione per un’intervista: «Se vuole sapere se ci sono andata a letto pur di fare lo scoop no, ma mi è capitato di innamorarmi dell’intervistato, questo sì…». Un esempio su tutti, Chicco Testa: «Con lui è stato un colpo di fulmine, ho resistito un mese, poi sono andata a convivere. Però ho capito che non andrò a convivere mai più con nessuno. Sono finita dallo psicoterapeuta per uscire da quel rapporto».

“CON I COETANEI MI ANNOIO, MEGLIO L’UOMO MATURO”

Prosegue Annalisa Chirico, parlando delle frequentazioni con uomini ben più maturi di lei: «Con i coetanei mi annoio. L’uomo maturo ha una storia da raccontare, mi affascina. E poi non sono obbligata alla progettualità. L’uomo al secondo o al terzo giro ha già fatto tutto, compresi i figli da portare a calcetto…». Un commento sul feeling con Luca Cordero di Montezemolo: «Passiamo del tempo insieme, era il presidente della mia università, quando ero una studentessa. Con lui non mi annoio e questo è già qualcosa. Luca è un uomo affascinante e ha ricoperto ruoli importanti per il Paese. Uno che va a mille, a volte sono io che devo frenarlo». Poi sul gossip con Matteo Salvini: «Condivido volentieri una tisana o qualche biscotto senza burro. “Il truce” è più umano di quello che sembra. Ha un talento politico incredibile Un rapporto carnale con la piazza. Ed è un camaleonte, moderno e umile, con un vero progetto per l’Italia».

