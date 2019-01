Bon Sinclair e Robbie Williams/ Video, Venerdì il singolo, Electrico Romantico, e su Instagram svelano…

Prendete il dj più apprezzato e conosciuto al mondo e aggiungeteci una delle voci pop più amate e riconosciute in ogni dove. Il risultato non può che essere qualcosa di incredibilmente ritmico. Bob Sinclair e Robbie Williams si sono incontrati, per la prima volta, in uno studio e insieme hanno realizzato Electrico Romantico, il loro singolo che verrà rilasciato venerdì. “Vi racconto com’è nato questo brano: i nostri figli, quelli miei e di Bob, hanno frequentato la stessa scuola, e se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! – ha spiegato l’artista inglese in un video pubblicato sul profilo Instagram – Ci siamo incontrati in un party a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme! Ora la canzone è registrata, fatta! È pazzesca e sono sicuro vi piacerà!”.

“LA PRIMA VOLTA A LONDRA PER REGISTRARE”

È stato lo stesso Bob Sinclair a raccontare della sua nuova collaborazione cinque giorni fa attraverso il suo profilo Instagram: “Siete pronti per tutto questo? Bob e Robbie per Electrico Romantico”. Giorno dopo giorno, il dj e produttore di brani conosciutiti a livello internazionale, ha pubblicato alcune anticipazioni del brano che proprio questo venerdì verrà rilasciato da Time Records. Lui, che ha una carriera ultraventennale, ha raccontato di aver realizzato qualcosa che mai si sarebbe aspettato: “Con Robbie, un sogno. Ed è la prima volta che registro una canzone a Londra! Sono molto molto felice!!!”. Dieci ore fa, il produttore, ha pubblicato l’ultima anticipazione riguardo questo nuovo singolo ed è proprio un estratto del video di Electrico Romantico. Ora non resta che attendere ancora qualche ora prima di poter ascoltare, imparare e ballare sulle note di Bob Sinclair e la voce di un inarrestabile hitmaker.





