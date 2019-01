Claudio D’Angelo e Ginevra si sono lasciati?/ Uomini e Donne: lui vola a Napoli, poi il triste messaggio…

È da giorni, ormai, che si parla di crisi per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Vari indizi social, confermerebbero che Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sarebbero vicini alla rottura. L’assenza di foto insieme nelle ultime settimane, di dediche d’amore e anche dei loro simpaticissimi scherzi ha allarmato tutti i fan della coppia. Il sospetto è però diventato certezza attraverso gli ultimi post dei due ragazzi su Instagram. Solo pochi giorni fa, Ginevra ammetteva di essere in un momento non semplice della sua vita, scrivendo: “Sono giorni un po’ particolari della mia vita. Sono sul divano di casa mia a Napoli per cercare di recuperare le energie necessarie per poter parlare, per agire”, conclude poi dicendo: “Mi sento stanca, stanca di pensare”.

CLAUDIO VOLA DA GINEVRA A NAPOLI, POI PERO’…

Nelle ultime ore, Claudio D’Angelo ha però reso tutti i suoi follower partecipi della sua imminente partenza. Da Bologna, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere in partenza per Napoli con tanto di breve messaggio di incoraggiamento: “Quando la vita non ti dà le risposte, vai a prendertele”. La combinazione di frase e volo verso Napoli ha fatto subito intendere ai fan che Claudio stesse raggiungendo Ginevra Pisani, magari proprio per un chiarimento. Da allora, tutti si chiedono come sia andata e se la coppia sia riuscita a riappacificarsi, superando la crisi. La risposta sembra arrivare nell’ultimo post pubblicato in un Ig Story da Claudio, poche ore fa. Parole che non sembrano preannunciare nulla di buono: “L’importante è averci messo il cuore fino alla fine… Fino all’ultima lacrima, fino all’ultima goccia”. Che sia ufficialmente finita tra Claudio e Ginevra?

