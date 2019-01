Coppia lesbica a C’è posta per te/ Video, il pianto in tv: “tra poco ci sposiamo, mi mancate…”

Dopo il grandissimo successo ottenuto con la prima puntata di cui sono stati protagonisti anche Ricky Martin e Belen Rodriguez, oltre alle persone che hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per risovere una diatriba in famiglia o per salvare una storia d’amore, C’è posta per te torna in onda sabato 19 ottobre con la seconda puntata. La pagina ufficiale dello show principe del sabato sera ha pubblicato una piccola anticipazione delle storie che vedrà il pubblico. Il video delle anticipazioni, in particolare, è dedicato all’amore tra due ragazze osteggiato dalla famiglia. Una giovane donna, accompagnata dalla compagna, cerca di recuperare il rapporto con i propri genitori e il fratello cercando, con l’aiuto di Maria De Filippi, di far capire loro come le scelte sentimentali non cambino le persone.

L’amore lesbo a C’è posta per te

Maria De Filippi porta nella prima serata del sabato la storia di un amore lesbo. Dopo aver portato a Uomini e Donne il trono gay che, finora, ha avuto come protagonisti solo uomini, a C’è posta per te, nel corso della seconda puntata, viene raccontata la storia d’amore tra due giovani donne che, però, non riescono a vivere con serenità la loro relazione a causa dei contrasti con a famiglia di una di loro. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto per sposare una donna. Però Debora mi rende felice. Mi mancate”, dice la giovane che, con l’aiuto di Maria De Filippi spera di recuperare il rapporto con i genitori e il fratello. Come andrà a finire? La famiglia riuscirà a riunirsi? Lo scopriremo sabato sera.





