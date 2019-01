Elisa Isoardi alla Prova del cuoco con il mal di gola/ “Ho preso una pastiglietta…”, poi il saluto a Sorbillo

L’influenza che in questo periodo sta “attanagliando” l’Italia non ha risparmiato nemmeno Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco, così come riporta LaNostraTv, pare essere stata colpita da un forte mal di gola e probabilmente anche dal raffreddore. Per questo motivo, l’ex compagna di Matteo Salvini, nel corso della diretta di Rai1 con il cooking show, parlando con il cuoco Marco Bottega ha affermato: “Caro Marco. Ho preso una pastiglietta per la gola…”. Da giorni a quanto pare, la conduttrice ha mostrato notevole malessere, tanto da presentarsi in studio non esattamente al pieno della sua forma. Alcuni giorni fa è accaduta una cosa simile anche alla collega Francesca Fialdini la quale, nel corso de La Vita in Diretta è comparsa in onda con la febbre e la voce molto più bassa del previsto. Questa condizione di salute infatti, l’ha perfino portata a scusarsi con i telespettatori che hanno accettato di buon grado le sue scuse.

La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi con il mal di gola

Dopo la giornalista bionda de La Vita in Diretta, una cosa simile è accaduta ad Elisa Isoardi, nel corso de La Prova del cuoco. Proprio per questo motivo infatti, l’ex del vicepremier ha confidato di aver dovuto ricorrere ad una pastiglia per compattare il mal di gola e potere andare avanti con la trasmissione. Mettendo da parte i problemi di salute, il programma del mezzogiorno Rai sta conquistando il pubblico e, nonostante un esordio molto difficile, adesso le cose vanno molto meglio e gli ascolti ne hanno giovato in maniera positiva. Nel frattempo oggi, la conduttrice ha avuto modo anche di salutare Gino Sorbillo, volto molto amato del programma di cucina, in queste ore al centro dell’attenzione per una bomba esplosa a Napoli davanti la sua pizzeria. Al momento dell’arrivo in cucina di Luisanna Messeri, la conduttrice ha voluto mandargli un pensiero. La notizia dell’ordigno posizionato davanti alla pizzeria di Sorbillo in poche ore ha fatto il giro della rete e tanti volti noti del mondo dello spettacolo, hanno espresso dolore e solidarietà. Tra questi, anche Antonella Clerici e Simona Ventura. “Ci stupisce e ci colpisce che ancora succedano queste cose” ha commentato invece Elisa Isoardi aggiungendo la cosa li colpisce maggiormente proprio perché Sorbillo fa parte dello staff de La prova del cuoco.

