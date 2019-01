Emma Marrone a The Voice Of Italy 2019? La produzione la “corteggia” ma lei ha le idee chiare e risponde…

Ormai abbiamo anche una data certa: la nuova edizione di The Voice Of Italy riaprirà i battenti il prossimo martedì 16 aprile 2019. Il talent show dedicato alla musica in onda sulla seconda rete di Casa Rai, verrà condotto per la prima volta da Simona Ventura, dopo avere lasciato Mediaset per fare ritorno nell’azienda di Viale Mazzini. Attualmente, la macchina dello spettacolo musicale, pare anche essersi già messa in moto, nella speranza di trovare l’ugola d’oro che non duri soltanto per un paio di mesi. Ed infatti, nonostante il format sia funzionale e ben strutturato, The Voice in Italia non ha mai raggiunto il successo di altri talent come Amici di Maria De Filippi oppure X Factor. Cosa che invece, negli altri paesi non accade ed infatti il programma, in America oppure Inghilterra, funziona alla grande. Come ben saprete, nel format esistono anche quattro importantissime sedie girevoli che dovranno ospitare i coach pronti a creare i loro Team per dare battaglia agli avversari nella creazione delle squadre. Proprio per questo motivo, in queste ore è trapelato un nuovo interessantissimo nome: Emma Marrone.

Emma Marrone a The Voice? Lei dice di “no!”

A quanto pare, secondo ciò che scrive Giuseppe Candela per Dagospia, la produzione di The Voice Of Italy avrebbe messo gli occhi su Emma Marrone. Cosa avrà risposto la cantautrice salentina? Dopo molti anni ad Amici nel ruolo di direttore artistico, le possibilità di una risposta positiva, potevano essere altissime, ed invece… pare che la Brown abbia risposto di “no”. “Fremantle e Rai2 continuano a lavorare alla nuova edizione del costosissimo The Voice of Italy. È iniziata la ricerca dei nuovi coach, oltre a Morgan e J-Ax, accennati da Tvblog, il talent show condotto da Simona Ventura starebbe corteggiando Emma Marrone. La cantante, lanciata da Maria De Filippi, avrebbe però risposto picche”, scrive la penna di Dago. Quello di J-Ax come ben ricorderete, sarebbe un ritorno mentre Marco Castoldi potrebbe essere stato un nome tirato fuori dalla SuperSimo (i due sono molto amici). Del resto Morgan, con le sue enormi competenze musicali, ci starebbe davvero benissimo in quel ruolo (salvo “perdere la testa” come in passato è accaduto durante Amici).

