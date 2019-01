Fabrizio Corona a Mattino 5/ Video: “Belen Rodriguez? Leggete i contenuti non fermatevi ai titoloni”

Fabrizio Corona sembra riavvicinarsi a Federica Panicucci tanto da annunciare la sua partecipazione a Mattino 5 la prossima settimana e, in particolare, oggi ha deciso di telefonare in diretta per parlare proprio del suo libro e dei primi stravolgimenti che hanno creato alcuni piccoli spoiler. “Sono in giro, non ho sentito l’intervista a Silvia Provvedi lo riguarderò” con queste parole esordisce l’ex re dei paparazzi almeno fino a che Federica Panicucci non gli fa notare che ha parole molto belle per Belen Rodriguez mentre ha parlato di un tradimento sembra ai danni di Silvia Provvedi ma lui non si tira indietro: “Non è stato uno sputtanamento, è una cosa che si sapeva, io metto tutta la mia vita in piazza ed è per questo che le persone mi seguono”. Su quello che riguarda gli argomenti del suo nuovo libro “Non mi avete fatto niente”, lui stesso invita tutti a leggere i contenuti senza basarsi su quello che si dice in giro.

CORONA IN DIRETTA A MATTINO 5

In particolare, Corona ha “Nel libro ho parole belle per Belen ma anche per Silvia e tante altre persone. E’ un libro che mi rispecchia ma vi invito a leggere i contenuti e non limitarvi ai titoli. Uno non si deve vergognare a dire le cose cattive che ha fatto, condivido con tutti quello che sento”. Nessuna conferma quindi di questo suo grande amore che prova nei confronti dell’argentina l’unica che non lo ha mai cercato perché è Fabrizio Corona e, soprattutto, è scappata dal suo personaggio. Il libro ripercorre l’ultimo periodo della sua vita e il titolo ne è un esempio lampante: “Sai che verrò da te la prossima settimana e ti racconterò un po’ il libro ma riguardo a Belen dico solo che alla fine ci conosciamo da vent’anni, oggi ho dei rapporti bellissimi con lei e Nina Moric e sono felice“. Gli ultimi tre natali li ha passati in carcere ma quest’anno è stato bellissimo perché, come conferma lui, ha vissuto un’atmosfera speciale insieme al figlio, l’ex moglie e i suoi suoceri. Il discorso Belen sembra rimandato alla prossima settimana: “Si è meglio, risponderò in studio”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL MOMENTO

