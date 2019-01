Giacomo Urtis/ Il chirurgo dei vip: “Ho rischiato di morire durante un’operazione…” (Cr4)

Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, torna in tv come ospite della nuova puntata de La repubblica delle donne di Piero Chiambretti, in onda questa sera su Rete 4. Il chirurgo dei vip è ormai un volto popolare anche del piccolo schermo per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Recentemente, Urtis è stato bersagliato dal popolo del web secondo il quale, dopo l’ultimo intervento di chirurgia plastica, sarebbe praticamente irriconoscibile. “Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica“, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo“, “Vada a fare un intervento al cervello” e poi ancora “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”, sono stati alcuni commenti che il chirurgo si è ritrovato a leggere sui social.

GIACOMO URTIS: “HO RISCHIATO DI MORIRE”

Giacomo Urtis svolge un lavoro affascinante, ma che richiede una grande preparazione e molta attenzione. Ai microfoni della trasmissione di Real Time, Rivelo, il chirurgo ha raccontato di aver rischiato di morire proprio durante un’operazione chirurgica. “Dovevo fare un intervento di liposuzione e mi sentivo stanco. In sala operatoria avevo avuto un problema di fibrillazione cardiaca. Il cuore mi batteva a mille! Terribile. Mi sembrava di aver visto la morte. Ho rischiato di morire durante un’operazione chirurgica. Da allora ho capito che la vita va presa con filosofia e ho assunto dei collaboratori perché prima facevo tutto io. Mi sono dato una calmata anche con gli interventi”, ha raccontato a Lorella Boccia il chirurgo.

IL CHIRURGO E IL GOSSIP

Giacomo Urtis è anche uno dei personaggi più chiacchierati. Il chirurgo, infatti, viene spesso associato a Fabrizio Corona e a Rodrigo Alves. Dell’ex re dei paparazzi, il chirurgo ha più volte dichiarato di essere innamorato della sua figura. “Sono innamorato della figura di Fabrizio Corona… è il mio uomo ideale! Un familiare? Un fidanzato? È una persona a cui tengo molto. Tra noi ci chiamiamo Tato e in carcere…”, ha spiegato a Rivelo. Con Rodrigo Alves trascorre anche diverse serate come testimoniano anche le foto sui social in cui sono insieme. Tra gossip e professione, dunque, Giacomo Urtis avrà tanto da raccontare a Piero Chiambretti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA