HO CERCATO IL TUO NOME/ Su Canale 5 il film con Zac Efron (oggi, 16 gennaio 2019)

Per la prima serata di questo mercoledì 16 gennaio, Canale 5 proporrà a partire dalle ore 21,35 il film Ho cercato il tuo nome. Realizzato nel 2012 negli Stati Uniti, il suo soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks mentre la regia è stata affidata all’australiano Scott Hicks, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come miglior regista per il titolo Shine. Protagonista principale è Zac Efron, diventato famoso a livello globale grazie al ruolo di Troy Bolton nella serie di film Disney High School Musical. Ha preso parte anche a Hairspray – Grasso è bello, Capodanno a New York, Quel momento imbarazzante, Cattivi vicini e Mike & Dave – Un matrimonio da sballo. È affiancato da Taylor Schilling, candidata due volte ai Golden Globe per la serie Orange Is the New Black e vista in Dark Matter, Argo e The Titan. Il cast è completato da Blythe Danner, Riley Thomas Stewart, Jay R. Ferguson e Adam LeFevre. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

HO CERCATO IL TUO NOME, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Ho cercato il tuo nome ricalca ovviamente il contenuto del relativo libro. Tutto inizia con la storia di Logan Thibault, militare americano appena tornato da una missione in Iraq. È stato congedato con tutti gli onori, ma la sua condizione morale è alquanto difficile. Per risollevarsi, dunque, si mette alla ricerca della donna avvistata su una foto da lui casualmente trovata. Scopre dove è stata scattata tale foto, cioè in Louisiana, e di seguito apprende il suo nome, Beth. Logan cerca di fare di tutto pur di stare accanto a lei e viene assunto nel canile della nonna della ragazza. A poco a poco, i due si conoscono e Beth lo apprezza anche per il lungo viaggio a piedi insieme al suo cane che ha sostenuto appositamente per lei. La coppia si rende conto di essere fatta l’uno per l’altra grazie a caratteri complementari. Logan viene considerato come l’uomo perfeffo grazie alla capacità di avere un ottimo rapporto con Ben, il figlio di Beth nato da un precedente matrimonio con il perfido Keith. Quest’ultimo minaccia a più riprese Logan, ma alla fine sarà il vero amore a trionfare al di sopra di ogni altra cosa.

