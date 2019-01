I MERCENARI 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (oggi, 16 gennaio 2019)

NEL CAST JASON STATHAM

Il film I mercenari 3 va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019, alle ore 21,25. È il terzo capitolo di una saga a metà strada fra l’azione e il thriller, realizzato nel 2014 negli Stati Uniti, con la produzione curata da Millennium Films, Nu Image e Davis-Films e la distribuzione in Italia gestita dalla Universal Pictures. In questo caso, la regia è stata affidata all’australiano Patrick Hughes, figlio del noto attore Tim e famoso per aver diretto anche Red Hill e Come ti ammazzo il bodyguard. Il ruolo di protagonista principale è stato assegnato a Sylvester Stallone, che nel film è anche autore del soggetto e della sceneggiatura. La sua fama è dovuta prettamente ai ruoli di Rocky Balboa e Joe Rambo nelle rispettive saghe, oltre ad aver ottenuto tre nomination totali ai Premi Oscar. È affiancato da altri attori di spicco, tra i quali Jason Statham (Lock & Stock – Pazzi scatenati, Revolver, Transporter, The Italian Job), Antonio Banderas (Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Philadelphia, La maschera di Zorro, Spy Kids), Jet Li (Once Upon a Time in China, Arma Letale 4), Wesley Snipes (Demolition Man, Blade). Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

I MERCENARI 3, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama de I mercenari 3 si basa sulla banda degli Expendables, guidata da Barney Ross. Il gruppo riesce a liberare Doc, abile nelle arti marziali. L’obiettivo è quello di evitare che un carico di pericolose bombe venga distribuito in Somalia ad un temibile commerciale, che si rivelerà essere Conrad, co-fondatore della prima banda di Mercenari. Uno degli uomini, Ceaser, rimane gravemente ferito in uno scontro a fuoco. Barney incontra l’agente della CIA Max Drummer, che gli concede una nuova possibilità per sconfiggere Conrad. Nonostante ciò, decide di sciogliere il team per proteggerlo e si reca a Las Vegas per creare una nuova banda formata da giovani insieme al suo amico Bonaparte. Il team appena creato va a Bucarest per affrontare Conrad e inizia il suo assalto, uccidendo numerosi sicari e prendendo in ostaggio il criminale in un furgone. Quest’ultimo viene colpito da un lanciarazzi e ribaltato, con Barney che finisce nel fiume e il suo gruppo che viene catturato dagli uomini di Conrad, che in seguito acchiappano anche lo stesso Barney. I vecchi compagni del leader degli Expendables vengono in suo soccorso e Conrad fugge in Armenia. La banda parte all’inseguimento e intraprende una cruenta battaglia contro l’esercito locale, con Barney che si vendica e uccide Conrad. Alla fine, i Mercenari vecchi e nuovi si riuniscono.

