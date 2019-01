ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Concorrenti ufficiali: da Paolo Brosio a Jo Squillo, tutti i nomi

L‘Isola dei Famosi 2019 sta per partire. Da giovedì 24 gennaio, in prima serata su canale 5, prenderà il via la nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che si preannuncia ricca di novità. Oltre ai concorrenti, molto diversi tra loro, che hanno deciso di mettersi alla prova sfidando la fama, il freddo e tutte le difficoltà che incontreranno durante la sopravvivenza in Honduras, anche la squadra che accompagna la Marcuzzi è stata rinnovata. Se a raccontare le avventure dei naufraghi sarà Filippo Nardi che tornerà nel luogo in cui, lo scorso anno, si mise totalmente in gioco, nello studio di Milano, a commentare quello che accadrà nelle varie puntate ci saranno due donne molto combattive come Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Il pubblico, però, è curioso di scoprire i nomi di tutti i concorrenti. Finora, sono stati svelati ben sei naufraghi ufficiali a cui si aggiungeranno altri vip e soprattutto anche quattro protagonisti del reality spin-ott Saranno Isolani.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, I PRIMI CONCORRENTI UFFICIALI

A partire per l’Isola dei Famosi 2019 saranno Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic (che gareggeranno come concorrente unico). Gli altri nomi che dovrebbero completare il cast sono: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Alvin, Taylor Mega, Luca Vismara, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers. E’ ancora in bilico, invece, la presenza di Jeremias Rodriguez a causa di un infortunio alla mano. Non si sa ancora, infatti, se il fratello di Belen riuscirà a partire per l’Honduras dove è necessario essere in ottime condizioni fisiche. Al suo posto, secondo gli ultimi rumors, potrebbe arrivare l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Dorigo. Al momento, comunque, sul resto del cast e, soprattutto su quello che accadrà a Jeremias Rodriguez, non c’è ancora nulla di ufficiale.

