La porta rossa/ Anticipazioni 16 gennaio: Anna scopre i segreti di Cagliostro

Dopo il grande successo ottenuto durante la scorsa stagione televisiva, in attesa delle puntate della seconda stagione, i primi due episodi de La porta rossa, la fiction che ha come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, ha incollato davanti ai teleschermi 1.606.000 spettatori (6.6%) nonostante la folta concorrenza delle altre reti. La porta rossa torna così in onda oggi, mercoledì 16 gennaio, in prima serata su Raidue con la replica del terzo e quarto episodio. Il commissario Cagliastro, dopo essere stato ucciso nel corso di un’operazione in solitaria, non ha superato la famosa porta rossa che divide la vita terrena da quella ultraterrana per scoprire il nome del suo assissino e proteggere la moglie che rischia di essere uccisa dallo stesso uomo che gli ha tolto la vita. In questa, sua ultima sfida, Cagliostro può contare solo sull’aiuto di Vanessa Rosic, una ragazzine che scoprire di essere una medium e Jonas, un altro spirito che si trova nella sua stessa situazione.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI TERZO EPISODIO

Nel terzo episodio della prima stagione de La porta rossa, Leonardo Cagliostro assiste al proprio funerale. Al cimitero il commissario vede Jonas, un giovane uomo dall’aria misteriosa che si trova nella sua stessa situazione ovvero è rimasto intrappolato sulla terra. Proprio Jonas gli insegna come poter agire sul mondo pur essendo diventato un fantasma. Per Cagliostro, però, non sarà facile portare avanti le indagini sul suo omicidio che è stato archiviato perché convinti che sia stato casuale nel corso della sparatoria con il Messicano. Cagliostro è costretto così a chiedere nuovamente aiuto a Vanessa e ritorna da lei che accetta di aiutarlo. Anna, nel frattempo, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è decisa a scoprire tutta la verità sugi ultimi mesi di vita del marito.

ANTICIPAZIONI QUARTO EPISODIO

Nel quarto episodio, ogni collega di Cagliostro nasconde un segreto e ognuno potrebbe essere il suo assassino. Le indagini di Cagliostro si concentrano sull’ispettore Paoletto, con il quale ha avuto sempre un pessimo rapporto e che vede in compagnia di persone poco raccomandabili. Nel frattempo, Anna, delusa e ferita dai segreti che ha scoperto sul marito, si avvicina a Piras che ha sempre avuto un interesse nei suoi confronti. L’incontro con Cagliostro stravolge anche la vita di Vanessa che vede in lui un amico e una persona di cui fidarsi al punto da chiedergli aiuto per scoprire la verità sui suoi genitori e la loro morte. Cagliostro, così, la aiuta ad entrare in questura in piena notte per accedere al database delle informazioni segrete.





