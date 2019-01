Luigi Mastroianni in ospedale/ Incidente e stampelle per il tronista: cosa è successo? (Uomini e donne)

Luigi Mastroianni vittima di un incidente? Al momento le voci che circolano sul web e sui social sono proprio queste visto che il tronista di Uomini e donne è stato avvistato qualche ora fa all’ospedale di Catania. L’agitazione dei primi minuti ha lasciato spazio ad una grande paura e niente di più visto che il tronista stava uscendo dalla struttura sulle stampelle ma sulle sue gambe. Ma cosa è successo? Al momento non lo sappiamo ancora per certo e le poche notizie sono quelle che riporta il sito Newsued riporta: “Una dolce utente ci ha informati di aver avvistato questa mattina Luigi Mastroianni all’ospedale di Catania. Il tronista, come vedrete anche nelle foto, era con le stampelle ed in compagnia di due sue amici”. Per fortuna il tronista si è già rimesso in piedi e non si vedono gesso o altro nella foto che lo stesso sito ha pubblicato, cosa è successo allora?

UN PICCOLO INTERVENTO PER LUIGI?

A cercare di fare luce sulla questione è intervenuto anche il Vicolodellenews che ha riportato: “Luigi Mastroianni usciva dal reparto ortopedia visibilmente infortunato. Probabilmente è stata una contusione. La ragazza che ci ha mandato la foto ci ha assicurato che le stampelle erano di Luigi. Ci siamo informati e alla fine siamo giunti alla verità: Luigi ha subìto un piccolo intervento, nulla di grave, e giovedì sarà in puntata come sempre e camminerà sulle sue gambe”. A quanto pare, quindi, la sua permanenza nel programma e anche la sua possibile scelta ormai all’orizzonte sono a rischio e Luigi ha approfittato di questo “tempo morto” di Uomini e donne proprio per non andare avanti e rischiare molto. Clicca qui per vedere la foto del momento dell’uscita dall’ospedale.

