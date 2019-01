Renato Zero non pagava l’affitto alle nipoti/ È tornata la pace in famiglia: parla la nuora (Pomeriggio 5)

“Renato Zero non paga l’affitto alle nipoti…”, questo era il motivo del “contendere” di alcuni anni fa. Dopo la notizia, era immediatamente arrivato l’appello nel corso di Domenica Live con Barbara d’Urso. A distanza di anni però, pare sia tornata l’armonia nel suo clan: “E’ l’amore che mette tutto apposto”, ha svelato la nuora. L’anteprima come sempre, ci viene offerta dalla nostra Carmelita Nazionale, nel corso del promo di Pomeriggio 5 in onda oggi. Emanuela Vernaglia, ex moglie del figlio adottivo di Renato Zero, Roberto Fiacchini, aveva svelato che, dopo la separazione, rischiava di rimanere senza casa insieme alle sue bambine. Ed infatti proprio il cantante, pagava l’affitto ma, senza un preciso motivo, avrebbe smesso di farlo non accogliendo le sue richieste d’aiuto. “Il mio messaggio – aveva confidato Emanuela – oggi è quello di far crescere le nostre bambine in modo normale. Potrei andare a vivere altrove ma resto a Roma vicino al padre, perché siamo io e lui che dobbiamo decidere come far crescere queste bambine, non gli avvocati. E il nonno dov’è? È sempre stato molto affettuoso nei miei confronti”.

Renato Zero, pace col suo “clan” dopo avere smesso di pagato l’affitto alle nipoti

Emanuela Vernaglia aveva poi parlato del suo matrimonio con Roberto Fiacchini: “Noi ci siamo separati due volte e per due volte mi sono trovata in una situazione difficile. Sono uscita dalla villa che Renato aveva regalato a noi per il matrimonio. Hanno cambiato le serrature. Renato è stato in sala parto con me, mi teneva la mano”. La prima separazione dal marito per colpa di un tradimento di lui con una ragazza di vent’anni. Poi dopo un anno, il riavvicinamento: “Ho rinunciato a tutto perché la cosa più importante era riprovare con lui. Siamo stati insieme per nove mesi. Lui è stato carino e affettuoso, Renato era tornato a essere splendido, fino a quando a giugno c’è stata la sentenza della denuncia penale”. Successivamente lo sfratto per morosità: “È arrivato un atto giudiziario, il 9 aprile ci dobbiamo presentare in tribunale”. “Oggi – aveva concluso Emanuela – vorrei dire che è inutile azzuffarsi sul passato, ci sono due bambine meravigliose, godiamocele. Il nonno non si vede più, le bambine ne sentono la mancanza. Perché perdere tutto questo? Perché mettere due abiti così pesanti sopra due bambine? Chi ha più la testa la usi. Usiamola, perché loro ce l’hanno”. Durante il promo di Pomeriggio 5, la ruspante Barbara d’Urso ha comunicato che nella famiglia di Renato Zero, dopo anni sarebbe tornato il sereno.

