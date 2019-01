Roberta e Andrea/ Uomini e donne, Gianluca ancora pronto a mettergli i bastoni tra le ruote?

Roberta e Andrea saranno tra i protagonisti del trono over di oggi. Uomini e donne chiude la sua lunga parentesi dedicata a dame e cavalieri e proprio oggi tornerà a parlare della bella Roberta che da settimane ormai è al centro del gossip del programma prima per via della sua relazione/conoscenza con Gianluca e adesso per via della fine di quel rapporto e l’inizio di qualcosa con Andrea. Proprio nei giorni scorsi la dama si era seduta al centro dello studio per ribadire il fatto che la sua storia con Gianluca fosse finita e che era pronta a guardare avanti con Andrea con il quale si sta conoscendo telefonicamente e si trova bene. In quel momento, quello che per tutti ormai è il suo ex, ha preso la parola per mettersi al suo cospetto in ginocchio e chiederle ancora di tornare sui suoi passi ma senza ottenere molto.

GIANLUCA E’ STATO FATTO FUORI DI UOMINI E DONNE?

Anche oggi sarà lo stesso oppure no? Roberta continua ad andare avanti e non voltarsi indietro dopo la delusione e le bugie di Gianluca ma cosa è successo con Andrea? Solo oggi pomeriggio i fan di Uomini e donne avranno modo di conoscere nuovi dettagli su quello che è successo in questa settimana ma gli eventi raccontati risalgono a tre settimane fa e, intanto, tutto è cambiato. Lo stesso Gianluca sui social ha confermato di essere ormai fuori dal programma, e non per una scelta sua, almeno secondo le sue rivelazioni. Cosa combinerà di tanto grave da essere fatto fuori dal programma? I primi dettagli lo scopriremo oggi pomeriggio ma per il resto dovremo attendere la messa in onda delle nuove registrazioni.

