Rosalia Porcaro chi è/ Da Zelig al cinema: “la comicità è il mio mondo” (Cr4)

Rosalia Porcaro è una delle protagoniste della nuova puntata de La Repubblica delle Donne, la trasmissione di Piero Chiambretti, in onda oggi, mercoledì 16 gennaio, in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti con cui il conduttore parlerà di sud c’è anche l’attrice comica Rosalia Porcaro. Classe 1996, Rosalia Porcaro è nata a Casoria, in Campania e le sue origini sono diventate il suo punto di forza. Sono tanti i personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera e con i quali è riuscita a farsi amare dal pubblico come Veronica, Natasha, Creolina, Assundham. A soli 19 anni, Rosalia Porcaro debutta presso il Teatro Bellini di Napoli come sostituita di un’attrice per una commedia di Eduardo Scarpetta. Sarà la prima di una lunga serie di esperienze che l’hanno portata sia in tv che al cinema.

ROSALIA PORCARO: DA ZELIG AL CINEMA

Grazie alla sua comicità, Rosalia Porcaro è riuscita a conquistare il pubblico di Zelig e non solo. Il 2010 è uno degli anni più belli per Rosalia Porcaro che partecipa ai programmi comici Zelig, in onda su Canale 5, Stiamo tutti bene su Raidue e alle fiction Notte prima degli esami, diretta da Elisabetta Marchetti e Area Paradiso, di Diego Abatantuono. Nel 2012, poi, partecipa anche alla trasmissione Un due tre stella su La7 accanto a Sabina Guzzanti. Molto apprezzata per i suo talento, Rosalia Porcaro è riuscita a conquistare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo. Questa sera racconterà la sua Campania e il suo essere meridionale nella nuova puntata de La Repubblica della donne insieme ad altri personaggi famosi del Sud.





