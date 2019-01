Saranno Isolani 2019 / Dura lite tra Chiara e Lucia, volano parole pesanti: “Sei falsa e strategica!”

Polemiche e amarezze tra i protagonisti di Saranno Isolani 2019 nel corso del sesto giorno trascorso insieme nella giungla maremmana. La questione “pendolino” di Chiara ha sollevato un bel po’ di polemiche che non si placano, neppure dopo una bella dormita al campo base. I malumori per gli aspiranti naufraghi della prossima Isola dei Famosi aumentano anche a causa della pioggia, che mette a rischio il fuoco. Tra pioggia e tensioni, scoppia una dura lite tra Chiara ed Eleonora, durante la quale volano parole molto pesanti. Le due si punzecchiano ormai da giorni ma, complica anche lo stress, oggi le due arrivano a lanciarsi accuse e insulti. Il gruppo rumoreggia, poi è Lucia ad intromettersi perché, come altri, stufa del comportamento di Chiara. Così, dopo Eleonora, la “contadina” – come lei ama definirsi – si trova a discutere anche con Lucia.

LITE TRA CHIARA E LUCIA: VOLANO PAROLE PESANTI

I toni sono molto alti e Lucia arriva ad accusare Chiara di essere finta e di avere una strategia ben chiara. “Vuoi fare lo show davanti alle telecamere. – sbotta Lucia – Dice che ti invidio ma di cosa ti dovrei invidiare?” E continua “Sei strategica in modo allucinante. Il tuo gioco e di farci litigare tra noi in modo da sembrare tu quella sempre brava. Stai facendo un gioco sporco per arrivare in Honduras ma il pubblico capirà sicuramente chi se lo merita”. Chiara, in questi pochi giorni, è riuscita ad attirare le antipatie di molti, e non solo nel gruppo delle donne. Le tensioni scoppiano, infatti, anche con Mirko che non sopporta il suo intromettersi in ogni cosa.

