Silvia e Giulia Provvedi/ Video Mattino 5: “Libere di Corona, sarà un 2019 d’amore con Giorgio e Pierluigi”

Silvia e Giulia Provvedi sono state ospiti a Mattino 5 dopo la bella vacanza fatta in coppia con i loro fidanzati e a poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip. Le due sono felici, belle e, soprattutto, contente e leggere per essersi liberate di Fabrizio Corona. Il suo nome non può mancare nell’intervista alle due sorelle ma mentre Giulia chiude subito il discorso parlando della sua esperienza (che ripeterebbe) e del suo amore per Pierluigi Gollini. La temperatura si alza quando il discorso passa su Giulia e sul presunto tradimento che lui avrebbe consumato ai suoi danni quando lei è partita per Bari per qualche giorno. La Panicucci lo comunica a Silvia che cambia tono ma che sorridendo conferma: “Qual è la novità, era una cosa all’ordine del giorno”. La conduttrice continua poi a chiederle novità e dettagli sul suo rapporto con Corona anche se lei sembra quasi infastidita e lei stessa alla fine ammette: “Onestamente non mi fa nessun effetto, mi porto alle spalle un amore che non mi ha reso felice. Sono sollevata di essermi liberata di lui e di aver partecipato al Grande Fratello che mi ha aiutato a metabolizzare tutto molto più in fretta di quello che avrei fatto fuori. Io ho scelto per me, amo un’altra persona e sono felice di essere ripartita da me, non è mai bello quando le storie finiscono in questo modo, almeno per una donna…“.

LE PAROLE DI SILVIA PROVVEDI

Silvia Provvedi chiude il discorso quando Federica Panicucci mostra alla giovane il video della madre che rinfacciava a Fabrizio Corona dei quadri che le ha portato via e non solo: “In relazione agli sgarbi che mi hanno fatto se ne stanno occupando e non ho intenzione di occuparmene e parlarne ancora”. Per lei si chiude qui l’argomento Corona ma non solo perché guardando indietro conferma: “Io ho cercato di ascoltare me stessa, ho pensato alle mie sensazioni e al mio cuore che mi portava da un’altra persona. Sentivo che dentro di me che gran parte di questo teatrino fosse invenzione“. Adesso vive una storia d’amore bellissima, in cui è felice e si sente rispettata e sulla presenza del suo ex nella casa del Grande Fratello si limita a commentare: “Non mi ha conosciuto fino in fondo perché se lo avesse fatto non si sarebbe presentato”. Lei stessa rivela che il suo nuovo fidanzato si chiama Giorgio e che lo ha incontrato in un ristorante di Milano: “Sono impegnatissima”. Argomento Corona chiuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA