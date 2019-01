Uomini e Donne / Anticipazioni, oggi nuova registrazione. Un nuovo corteggiatore per Gemma? (Trono Over)

Dame e cavalieri del trono Over di Uomini e Donne sono pronti a tornare in studio oggi per una nuova registrazione. Tante le cose che anche oggi accadranno nel programma condotto da Maria De Filippi, a partire da Gemma Galgani che ha ormai deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Rocco Fredella. La dama, infatti, lo ha accusato di averla usata per tutto questo tempo solo per fare serate e avere visibilità. Oggi scopriremo, però, se la Galgani riceverà nuovi pretendenti in studio. Infatti, dopo la chiusura con Rocco, non ci sono state ulteriori conoscenze per la dama del trono over che potrebbe, tuttavia, ricevere oggi gradite sorprese. Ma Gemma non sarà l’unica protagonista di questa nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne. L’attenzione è tutta anche per un’altra bionda e discussa dama: Angela Di Iorio.

DAL RITORNO DI ANGELA ALLE NOVITÀ SU PAOLO: COSA ACCADRÀ?

Angela ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne a seguito delle ennesime critiche ricevute non solo da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche da parte di buona parte del pubblico. Angela, nonostante questo, avrà deciso di tornare o avrà mantenuto il suo proposito? Anche questo verrà svelato nel corso della registrazione di oggi, durante la quale sapremo come procede la conoscenza tra Pamela e Stefano, ma anche se ci sono novità in merito alla delicata situazione che ha avuto come protagonisti Noel Formica e Armando Incarnato. Occhi puntati anche su Paolo Marzotto, ex di Gemma Galgani, che continua a frequentare Sabrina seppur le cose non filino proprio lisce.

